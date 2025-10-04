پیام تسلیت وزیر علوم در پی درگذشت دانشجوی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سیمایی صراف به این شرح است:
«انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت نابهنگام دانشجوی گرامی و پرتلاش، جناب آقای مهندس محمدامین کلاته که بر اثر حادثه ناگوار آزمایشگاهی ناباورانه از میان عزیزان خود پر کشید را تسلیت عرض میکنم.
فقدان این عزیز، ضایعهای جبرانناپذیر برای خانواده محترم ایشان، دوستان، همکلاسیها و مجموعه دانشگاه است.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم».
همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی تماس تلفنی با والدین مرحوم مهندس محمد امین کلاته، دانشجوی متوفی در حادثه انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران، ضمن ابراز تسلیت و همدردی، با ایشان گفتوگو کرد. وی همچنین در تماسهای تلفنی جداگانه، جویای احوال مجروحان این حادثه و خانوادههای آنان شد.
