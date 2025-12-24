حفاظت از آرامستان تاریخی «ابن بابویه»؛ دستورتوقف عملیات عمرانی صادر شد

محسن سعادتی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از بازدید از محل، به مدیریت آستان شیخ صدوق (ره) دستور داده شد، کارهای عمرانی را فوراً متوقف کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ری همچنین در نامه‌ای به اداره اوقاف شهرستان ری تأکید کرد: همه فعالیت‌ها در محوطه آرامستان باید معلق تا طرح پیشنهادی نوسازی برای بررسی به میراث فرهنگی ارسال شود.

سعادتی هشدار داد: در صورت ادامه فعالیت بدون مجوز و عدم رعایت روند قانونی، موضوع از طریق دادستانی و مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.

آرامستان ابن بابویه، که در سال ۱۳۷۵ به عنوان اثر ملی ثبت شده، خانه ابدی شیخ صدوق، فقیه برجسته شیعه، و بسیاری از مشاهیر از جمله غلامرضا تختی، پهلوان نامدار، است.

این آرامستان با قدمتی بیش از یک قرن، دومین آرامستان بزرگ تهران محسوب می‌شود و شامل قبور تاریخی از دوران قاجار و پهلوی است.

قوانین سخت‌گیرانه حفاظت میراث فرهنگی هرگونه تغییر، نوسازی یا ساخت‌وساز در این محدوده را منوط به تأیید کارشناسان کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد، که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از همسطح‌سازی و محوطه‌سازی خودسرانه در بخش‌هایی از این آرامستان، از جمله نزدیک مزار جهان پهلوان تختی، منتشر شده بود.

کارشناسان میراث فرهنگی نگران‌اند که چنین فعالیت‌هایی بافت تاریخی سایت را مختل کند، مشابه مواردی که در سال‌های گذشته رخ داده و منجر به اعتراضات گسترده شده است.

میراث فرهنگی ری بر لزوم حفظ اصالت این مکان تأکید دارد و اعلام کرده که طرح‌های پیشنهادی تولیت آستان باید با ضوابط حفاظتی همخوانی داشته باشد.

این آرامستان نه تنها ارزش مذهبی، بلکه اهمیت فرهنگی و تاریخی بالایی دارد و محل دفن چهره‌های برجسته‌ای مانند علما، هنرمندان و ورزشکاران است.

فعالان میراث فرهنگی این دستور توقف را گامی مثبت برای جلوگیری از آسیب بیشتر می‌دانند، اما خواستار نظارت مداوم هستند تا هویت تاریخی ابن بابویه حفظ شود.

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و میراث فرهنگی قول داده با متخلفان احتمالی برخورد قانونی کند.