کشف موتور خودروهای سواری از یک گاراژ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از نگهداری موتورهای خودرو توسط یک نفر تبعه خارجی در منزل و محل سکونت خود مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت خبر با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از یک باب گاراژ متعلق به متهم ۲ دستگاه موتور خودرو مزدا و بی ام و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی کالاهای کشف شده در این عملیات را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.