  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

کشف موتور خودروهای سواری از یک گاراژ

کشف موتور خودروهای سواری از یک گاراژ

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف دو دستگاه موتور خودرو سواری قاچاق در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از نگهداری موتورهای خودرو توسط یک نفر تبعه خارجی در منزل و محل سکونت خود مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت خبر با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از یک باب گاراژ متعلق به متهم ۲ دستگاه موتور خودرو مزدا و بی ام و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی کالاهای کشف شده در این عملیات را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد خبر 6700660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها