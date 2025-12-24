به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامرضا فیاضی ظهر چهارشنبه در دیدار با نوجوانان نخبه پاکستانی از مؤسسه فرهنگی و تربیتی شجره طیبه در مؤسسه امام خمینی (ره)، با بیان اینکه انسان همواره در دوراهی زندگی قرار دارد، گفت: عقل به ما می‌گوید که باید راهی را انتخاب کنیم که خداوند آن را می‌پسندد و از راهی که موجب خوشحالی شیطان و دشمنان انسان می‌شود بپرهیزیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: انسان نباید لحظات و عمر خود را به شیطان بفروشد، بلکه باید در مسیر الهی حرکت کند؛ مسیر الهی خیرات بسیاری را در پی دارد و سعادت حقیقی را برای انسان به ارمغان می‌آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت نماز و فرایض دینی افزود: انسان باید به فرایض و نماز اهتمام ورزد، چراکه خداوند در قرآن فرموده است که ایاک نعبد و ایاک نستعین و ترک گناه و پایبندی به دستورات الهی سعادت انسان را تضمین می‌کند.

استاد برجسته اخلاق حوزه علمیه قم به نقش توسلات و تمسک به ولایت اشاره کرد و گفت: ولایت مهر سعادت انسان است و هرکه به آن دست یابد، قطعاً در مسیر رستگاری قرار خواهد گرفت، اما این امر نیازمند یاد خدا و امام زمان در تمام لحظات زندگی است.

آیت الله فیاضی با هشدار نسبت به آسیب‌های فضای مجازی و دام‌های دشمن افزود: باید مراقب باشیم در لجنزاری که دشمنان در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند گرفتار نشویم و ایمان خود را از دست ندهیم. دشمنان جز آسیب و زیان برای ما نمی‌خواهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تبری در کنار تولی تصریح کرد: ائمه فرموده‌اند کسانی که ولایت دارند اما تبری ندارند، این ولایت برای آنان ثمری نخواهد داشت و کسی که از دشمنان خدا تبری نکند، ولایت را از دست خواهد داد و سرمایه بزرگ خود را از کف خواهد داد. کسی که با ولایت از دنیا برود، قطعاً اهل نجات است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه افزود: دشمنان در خرابکاری و نابودی ما هیچ‌گونه دریغی ندارند و یکی از خباثت‌های آنان کوچک شمردن جایگاه پدر و مادر است و قرآن کریم می‌فرماید که وبالوالدین احسانا و ما باید قدردان والدین خود باشیم، چراکه دعای آنان در سخت‌ترین شرایط کمک‌کننده خواهد بود.

آیت‌الله فیاضی با اشاره به اهمیت توکل و طلب از خداوند تصریح کرد: رسول خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده‌اند هرچه می‌خواهید از خداوند بخواهید، زیرا او بر همه چیز آگاه است و خیر انسان را می‌داند و بزرگان دینی خواستن از غیر خدا را حرام دانسته‌اند و عزت تنها متعلق به خدا، رسول و مؤمنان است و انسان نباید جز از خدا چیزی طلب کند.

استاد برجسته اخلاق حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: لحظه مرگ برای مؤمن شیرین‌ترین لحظه است، زیرا اهل‌بیت در آن زمان به استقبال او می‌آیند، پس باید در زندگی طوری عمل کنیم که در آن لحظه شرمنده محضر آنان نباشیم.