۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

سرهنگ رحیمی: انفجارهای ۴ و ۵ دی در دماوند فقط بخشی از رزمایش سپاه است

دماوند- فرمانده سپاه دماوند گفت: صدای انفجارهای روز پنجشنبه و جمعه در دماوند تنها بخشی از رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ است و کاملاً تحت کنترل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رحیمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که صدای انفجارهایی که در روزهای پنجشنبه ۴ دی و جمعه ۵ دی ماه در دماوند شنیده خواهد شد، مربوط به رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ است.

وی افزود: این رزمایش در محدوده دماوند برگزار می‌شود و صداهای انفجار و شلیک صرفاً بخشی از صحنه‌سازی نمایشی بوده و کاملاً تحت نظارت و کنترل است.

فرمانده سپاه دماوند از شهروندان خواست تا در صورت شنیدن صدای تیراندازی و انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و خاطرنشان کرد که هیچ خطری برای مردم وجود ندارد.

