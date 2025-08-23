نقی میرزاکریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: عصر شنبه مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست دماوند در حین گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع کوه سفید، از شلیک چند تیر در ارتفاعات طاقسرای کیلان مطلع شدند و بلافاصله برای عملیات دستگیری شکارچیان غیرمجاز وارد عمل شدند.
وی افزود: با صدای ایست مأموران، شکارچیان که مشاهده شدند، اقدام به تهدید و تیراندازی با سلاح شکاری به سمت محیطبانان نمودند، اما محیطبانان با بکارگیری سلاح سازمانی و مطابق قانون، با برتری آتش و مدیریت صحنه، موفق به مهار و دستگیری آنان شدند. در این عملیات یک قبضه سلاح شکاری و لاشه یک کل وحشی توقیف شد و هیچگونه خسارت جانی به محیطبانان وارد نشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان گفت: در مسیر انتقال شکارچیان غیرمجاز به شهر کیلان، عدهای با حمله به خودروی محیطبانان تلاش کردند تا آنان را آزاد کنند که این اقدام با هوشیاری محیطبانان و همکاری کلانتری کیلان ناکام ماند. متخلفان جهت پیگیری مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند.
