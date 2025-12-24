قیمت طلا و سکه امروز ۳ دی ۱۴۰۴؛ سکه از ۱۵۳ میلیون تومان عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز چهارشنبه سوم دیماه ۱۴۰۴ شاهد افزایش هماهنگ قیمتها در تمامی بخشها بود. رشد همزمان نرخ طلای خام، انواع سکه و واحدهای وزنی طلا نشان میدهد که بازار تحت تأثیر مستقیم صعود انس جهانی و تقویت انتظارات تورمی قرار گرفته است.
بر اساس آخرین قیمتها، طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۴ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۴۱۴ هزار تومان افزایش داشته است. طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۸۵۵ هزار تومانی، از ۱۸ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان به ۱۹ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان رسید. مثقال طلا با افزایش ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان، امروز ۶۳ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان قیمتگذاری شد.
در بازار طلای خام نیز روند صعودی ادامه داشت؛ بهطوری که هر مثقال طلای آبشده از ۶۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در روز گذشته به ۶۳ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان در معاملات امروز رسید.
بازار سکه همسو با طلا، افزایش قیمت محسوسی را تجربه کرد. سکه طرح جدید با رشد ۷ میلیون و ۲۰۵ هزار تومانی به ۱۵۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، ۱۴۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان معامله شد.
در سایر قطعات، نیمسکه با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۸۳ میلیون تومان، ربعسکه با رشد ۳ میلیون تومانی به ۴۹ میلیون تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
در بازارهای جهانی نیز انس طلا امروز ۴ هزار و ۴۸۴ دلار ثبت شد که یکی از مهمترین محرکهای رشد قیمتها در بازار داخلی به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند جهش امروز قیمت طلا و سکه بیش از هر چیز ناشی از صعود قابل توجه انس جهانی طلا، نوسانات ارز و تداوم فضای انتظارات تورمی در داخل است. به گفته فعالان بازار، در صورت تثبیت انس جهانی در سطوح فعلی و نبود سیگنالهای کاهشی مؤثر، روند قیمتها در بازار طلا و سکه همچنان با نوسانات صعودی همراه خواهد بود، هرچند احتمال اصلاحهای کوتاهمدت نیز دور از انتظار نیست.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
|سکه
|قیمت
|سکه طرح جدید
|۱۵۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۳ میلیون تومان
|ربع سکه
|۴۹ میلیون تومان
|سکه یک گرمی
|۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
|طلا
|قیمت
|۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان
|۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان
|مثقال طلا
|۶۳ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان
|مثقال طلای آبشده
|۶۳ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان
|انس جهانی طلا
|۴ هزار و ۴۸۴ دلار
