افزایش قیمت طلا و سکه امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴؛ سکه ۸ میلیون تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز، ۱۶ دی ۱۴۰۴، با ادامه روند صعودی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته همراه شد و اغلب قطعات سکه و انواع طلا افزایش قابل توجهی را ثبت کردند.

در بازار سکه، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد؛ این سکه که دیروز با قیمت ۱۵۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله می‌شد، امروز به ۱۶۸ میلیون تومان رسید و افزایشی معادل ۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان را نشان داد. سکه طرح قدیم نیز با رشد ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومانی، از ۱۵۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان به ۱۶۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید.

در میان سکه‌های خردتر، نیم‌سکه با افزایش یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، از ۸۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان به ۸۶ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز رشد بیشتری را ثبت کرد و با افزایش یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی، امروز ۵۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. سکه گرمی کمترین نوسان را داشت و تنها با ۱۰۰ هزار تومان افزایش، به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

در بازار طلا نیز روند افزایشی ادامه داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۲۶ هزار تومان از ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز رشد ۲۳۴ هزار تومانی را تجربه کرد و امروز ۲۱ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان معامله شد. همچنین مثقال طلا با افزایش ۷۶۱ هزار تومان، به قیمت ۶۸ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسید.

در مجموع، بازار طلا و سکه امروز تحت تأثیر فضای انتظاری و عوامل اقتصادی، شاهد افزایش هماهنگ قیمت‌ها بود؛ افزایشی که تمرکز اصلی آن بر سکه‌های تمام به‌ویژه طرح جدید قرار داشت و نشانه‌ای از تداوم نوسانات در روزهای آینده تلقی می‌شود.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش

سکه قیمت تفاوت قیمت نسبت به دیروز سکه طرح جدید ۱۶۸ میلیون تومان ۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان سکه طرح قدیم ۱۶۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومانی نیم سکه ۸۶ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان ربع سکه ۵۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان سکه یک گرمی بانک مرکزی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان

قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش