امداد: استانداردسازی های لازم صورت گرفته/ خدمات بیشتر از قبل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بارش های اخیر و افزایش سطح برف در ارتفاعات تهران، پیست اسکی توچال امروز چهارشنبه با حضور مسئولان و اهالی رسانه به طور رسمی بازگشایی شد تا علاقمندان و ورزشکاران بتوانند در طول فصل زمستان از این پیست استفاده کنند.

روح الله امداد مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال در گفتگو با خبرنگار مهر به تغییرات ایجاد شده در این پیست نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: اولین پیستی که امسال در تهران بازگشایی شد و مورد استفاده ورزشکاران و علاقمندان به اسکی قرار خواهد گرفت پیست توچال است که با لطف خدا و پس از بارش های اخیر بازگشایی شد.

وی ادامه داد: حد فاصل فصل گذشته تا امروز تلاش کردیم استانداردسازی های لازم را در بخش های مختلف این مجموعه اعمال کنیم که در همین راستا تعداد «پیست کوب»ها را افزایش دادیم و در حال حاضر ۵ پیست کوب در این مجموع فعال هستند. ضمن این که حدود ۴۰۰ متر به هتل سه ستاره این مجموعه اضافه کردیم و خدمات رفاهی مناسبی را هم برای استفاده بهتر ورزشکاران ایجاد کردیم.

امداد با تاکید بر این که بازگشایی این پیست نسبت به سال قبل زودتر صورت گرفته است گفت: خدماتی که این فصل به ورزشکاران ارایه خواهیم داد نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است و تجهیزات مورد استفاده اسکی بازان هم افزایش چشمگیری داشته اند و نوسازی خوبی در این بخش هم صورت گرفته است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی امسال افزود: امسال به دلیل کمبود بارش‌ها، شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم؛ به‌طوری که تا اواخر آذرماه حتی یک قطره باران نیز نداشتیم، در حالی که در سال‌های گذشته معمولاً از اواخر مهرماه بارش برف آغاز می‌شد و حتی سابقه ثبت دو متر برف در آبان‌ماه در توچال وجود دارد.

امداد با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی خاطرنشان کرد: بازگشایی پیست منوط به اخذ مجوزها و استانداردهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است و خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکاران مجموعه، تمامی شرایط فنی و ایمنی به‌طور کامل فراهم شد.

وی همچنین تاکید کرد که در بحث نوبت دهی و موارد خدماتی دیگر هم تغییرات مثبتی نسبت به سال قبل داشته اند که همه این موارد می تواند به استقبال بیشتر علاقمندان به استفاده از این پیست کمک کند.