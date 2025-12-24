عکاسی بدون عدسی ممکن شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پژوهشگران دانشگاه کانکتیکت فناوری جدیدی در حوزه عکاسی توسعه داده‌اند که می‌تواند قواعد تصویربرداری بصری را بازنویسی کند و امکان گرفتن تصاویر با وضوح بالا بدون استفاده از لنزهای سنگین یا تجهیزات پیچیده فیزیکی را فراهم می‌کند.

این سیستم به جای عدسی‌ها، از رایانش، آنتن‌ها و معادلات ریاضی برای غلبه بر محدودیت‌های اپتیکی سنتی بهره می‌برد. ایده اصلی از تلسکوپ ETH، همان تلسکویی که نخستین تصویر از سیاهچاله را ثبت کرد، الهام گرفته شده و بر ترکیب داده‌های چند حسگر برای ایجاد تصویر بزرگ‌تر و با وضوح بالا تمرکز دارد.

چالش بزرگ در طول موج‌های نور قابل مشاهده، حساسیت بالای هماهنگی حسگرهاست؛ کوچک‌ترین عدم همخوانی کیفیت تصویر را نابود می‌کند. پیش‌تر هماهنگ‌سازی دقیق حسگرها تقریباً غیرممکن بود، اما تیم ژنگ روش متفاوتی ارائه کرد و هماهنگی فیزیکی حسگرها را حذف کرد.

نتیجه این نوآوری، ابزار MASI است که هر حسگر به‌طور مستقل نور را اندازه‌گیری می‌کند و سپس الگوریتم‌های رایانشی داده‌ها را ترکیب و تصویر نهایی را بازسازی می‌کنند. این روش شبیه‌سازی دهانه بزرگ در تصویربرداری با دهانه مصنوعی است که تلسکوپ ETH از آن برای ثبت تصویر سیاهچاله بهره برد.

در MASI، حسگرها روی یک صفحه پراش قرار دارند و الگوهای پراش نور را ثبت می‌کنند. داده‌ها پردازش شده و میدان موج هر حسگر بازسازی می‌شود. سپس با همگام‌سازی نرم‌افزاری فاز، داده‌ها هم‌راستا می‌شوند تا بیشترین انسجام و وضوح در تصویر ترکیبی حاصل شود.

نتیجه، یک دهانه مجازی بسیار بزرگ است که وضوح کمتر از میکرون را در میدان دید وسیع فراهم می‌کند، بدون نیاز به عدسی‌های سنگین. این فناوری می‌تواند مسیر توسعه سیستم‌های تصویربرداری پیشرفته و سبک‌وزن را هموار کند.