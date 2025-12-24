گجت جدید نابینایان را صحیح و سالم به مقصد می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، این گجت مانند عینکی عمل می‌کند که هنگام گذر از محیط آنها را راهنمایی می‌کند.

عینک «لومن» در واقع یک هدست واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است که از حسگرهای مختلف و هوش مصنوعی در یک پشته‌ی فناوری (Tech Stack) استفاده می‌کند که عملکردی بسیار مشابه با آنچه در خودروهای خودران دیده می‌شود، دارد.

این عینک برخلاف هدست های گفته شده هیچ تصویری را پخش نمی‌کند بلکه در عوض بازخورد لمسی دقیقی به شکل ارتعاشات نامحسوس روی پیشانی کاربر ارائه می‌کند و همراه آن هشدارهای صوتی از بلندگوهایش پخش می‌شود تا کاربر را در جهت درست و دور از موانع راهنمایی کند.

دستگاه مذکور همچنین به کاربر کمک می‌کند مسیرهای خاصی را ناوبری کند، درباره اشیای اطراف به کاربر هشدار می‌دهد و هنگامیکه فرد در محیط‌های عمومی راه می‌رود، مانند یک راهنما عمل می‌کند. برای فعالسازی آخرین قابلیت گفته شده، سیستم مجهز به هوش مصنوعی داده‌های حسگرها را بیش از ۱۰۰ بار در ثانیه پردازش می‌کند تا دریابد وی کجا راه می‌رود، پیش روی او چه چیزی قرار دارد و از برخورد جلوگیری کند. همچنین این سیستم مجهز به یک مدل هوش مصنوعی است که توانایی درک بخش‌بندی جاده را دارد تا گذرگاه‌های عابر پیاده را شناسایی و کاربر را در عبور از ترافیک هدایت کند.

همچنین کاربر می‌تواند با دستور صوتی درخواست راهنمایی برای اماکن خاص از جمله نقاطی که از قبل تعیین شده اند مانند خانه یا محل کار را کند.

طبق اطلاعات موجود این گجت از شش دوربین و دو پروژکتور لیزر مادون سرخ برای فعالیت در تاریکی، سه واحد اندازه گیری و همچنین سیستم‌های جی پی اس برای ردیابی موانع روی زمین و بالای سر استفاده می‌کند.