بازدید استاندار قزوین از دو واحد صنعتی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود و در چارچوب برنامههای «چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری»، از دو واحد صنعتی فعال در استان البرز بازدید کرد.
نوذری در این بازدیدها با حضور در واحدهای تولیدی، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتهای فنی، میزان اشتغالزایی، وضعیت صادرات و برنامههای توسعهای این صنایع قرار گرفت و بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی اشتغالزا و صادراتمحور تأکید کرد.
استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تقویت بخش تولید، حمایت عملی از صنعتگران، رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی و تقویت زنجیره تولید را از اولویتهای مدیریت استان برشمرد و گفت: توسعه پایدار اقتصادی در گرو پشتیبانی مؤثر از صنایع فعال و افزایش توان رقابتی آنها در بازارهای داخلی و خارجی است.
در جریان این بازدیدها اعلام شد یکی از واحدهای صنعتی فعال در حوزه تولید فرش ماشینی، با ظرفیت اسمی سالانه بیش از ۴۵۰ هزار متر مربع، توان اشتغالزایی برای ۱۲۰ نفر را دارد که در حال حاضر ۶۱ نفر در آن مشغول به کار هستند و بخشی از محصولات آن به بازارهای صادراتی از جمله کشور عراق ارسال میشود.
همچنین واحد صنعتی دیگر که در زمینه تولید ورق و صفحات پلیمری فعالیت میکند، با ۱۷۰ نفر اشتغال مستقیم، دارای ظرفیت اسمی بیش از ۵۷۰۰ تن و میانگین تولید سالانه بالغ بر ۳۲۰۰ تن است و نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار و ایجاد اشتغال پایدار ایفا میکند.
استاندار قزوین در پایان این بازدیدها بر استمرار بازدیدهای میدانی و پیگیری مسائل و مطالبات واحدهای تولیدی به منظور رونق صنعت و اشتغال تأکید کرد.
