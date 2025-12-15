به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با اشاره به ظرفیتها و دستاوردهای استان اظهار کرد: استان قزوین با وجود وسعت کمتر از یک درصد مساحت کشور، حدود ۱.۶ درصد جمعیت ایران را در خود جای داده و سهم قابل توجهی در صنعت و کشاورزی کشور دارد.
وی افزود: وجود حدود ۳ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی، اشتغال ۱۶۰ هزار نفر در بخش صنعت و سهم ۱۰ درصدی از صنایع کوچک و بزرگ کشور، نشاندهنده جایگاه مهم قزوین در اقتصاد ملی است.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان تصریح کرد: دشت قزوین یکی از سه دشت بزرگ کشور است و استان در تولید محصولات اساسی همچون شیر و گوشت، رتبههای اول و دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
نوذری با بیان اینکه استان قزوین مشکلاتی دارد اما دچار بحران نیست، گفت: مسائل اجتماعی، زیرساختی و خدماتی وجود دارد، اما با رویکرد محلهمحوری و مشارکت مردم، بسیاری از این مشکلات قابل حل است و این مسیر با جدیت دنبال میشود.
وی از استفاده گسترده از ظرفیت صنایع در توسعه استان خبر داد و افزود: در حوزه مدرسهسازی، مسکن، آب و زیرساختها از توان بخش صنعت بهره گرفتهایم و پروژههای مهمی مانند انتقال آب سد طالقان، احداث بیمارستان هزار تختخوابی و تحویل پنج هزار واحد مسکونی در حال اجرا یا تکمیل است.
استاندار قزوین با اشاره به اولویتهای دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر اقتصاد، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، حمایت از صنایع دانشبنیان، توجه به فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و رباتیک و توسعه گردشگری است.
نوذری به چالشهای حوزه بهداشت و درمان و جادههای روستایی استان نیز اشاره کرد و گفت: فرسودگی بیمارستانها، کمبود تختهای درمانی و وضعیت نامناسب برخی راههای روستایی از موضوعاتی است که با برنامهریزی و جذب منابع، در دستور کار جدی استان قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به سفر رئیسجمهور و آغاز پروژههای کلان اعتباری، تأکید کرد: با اجرای طرحهای مصوب و اعتبارات پیشبینیشده، بخش مهمی از مشکلات اساسی استان قزوین در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.
