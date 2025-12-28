نوذری: شبکه بانکی باید پای کار حل مشکلات اقتصادی استان قزوین بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان قزوین بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی استان و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تأکید کرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه این استان همواره به عنوان بهشت سرمایهگذاری ایران شناخته شده است، گفت: قزوین دارای ظرفیتهای بیبدیلی در حوزههای اقتصادی و گردشگری است که میتواند زمینهساز رونق سرمایهگذاری و توسعه پایدار باشد.
نوذری افزود: حدود ۱۱ درصد آثار تاریخی ثبتشده کشور در استان قزوین قرار دارد و این استان خاستگاه بسیاری از علما، فضلا و اندیشمندان برجسته ایرانی بوده است.
تأکید بر حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری
وی با اشاره به جایگاه فرهنگی قزوین خاطرنشان کرد: این استان پایتخت صفویان بوده و بخش مهمی از تمدن اسلامی از دل آن شکل گرفته است. حفظ آبانبارها، خانههای تاریخی و اماکن فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری و اقتصاد استان محسوب میشود و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار قزوین همچنین بر نقشآفرینی شبکه بانکی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: بانک میتواند با مشارکت مؤثر در تأمین مالی طرحهای اولویتدار، نقش مهمی در تکمیل پروژههای گردشگری، احیای خانههای تاریخی و رونق فعالیتهای اقتصادی استان ایفا کند.
نوذری در ادامه حمایت از تیم فوتبال شمسآذر قزوین را از دیگر زمینههای همکاری مشترک دانست و افزود: تقویت فعالیتهای ورزشی و اجتماعی، علاوه بر آثار فرهنگی، موجب افزایش نشاط عمومی و تقویت هویت استان خواهد شد.
