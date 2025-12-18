استاندار قزوین: مسائل کارگری و درمانی در قزوین نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر که با حضور فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی حدود ۱۶ درصد است، در بخش صنعت عدد قابل توجهی را به خود اختصاص داده و در بخش خدمات سهمی معادل ۴۴ درصد داریم.
استاندار قزوین بیان کرد: سهم اشتغال در حوزه خدمات نسبت به میانگین کشور پایینتر است. در زمینه مسکن کارگری نیز آماری که در اختیار دارم نشان میدهد ۵ هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبتنام کردهاند که تاکنون یکهزار و ۷۰۰ واحد واگذار شده و سایر متقاضیان همچنان در انتظار هستند.
وی افزود: با وجود این، استان قزوین در اجرای طرح مسکن ملی در کشور جایگاه نخست را دارد. دولت با حضور رئیسجمهور تاکنون ۵ هزار واحد مسکونی را آماده و تحویل داده و از سال آینده نیز ۳ هزار واحد دیگر آماده خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه چند درخواست مهم دارم تأکید کرد: توجه ویژه به دو بیمارستان استان، یکی در تاکستان و دیگری در شهرستان بوئینزهرا. استان قزوین با بیش از ۱۷۰ هزار کارگر، نیازمند نگاه ویژه به حوزههای کارگری و درمانی است.
وی ادامه داد: از همه مهمتر، موضوع درمانگاه مهرگان است؛ شهری که حدود ۲۰ هزار واحد مسکن ملی در آن در حال تکمیل است، اما هیچگونه خدمات درمانی ندارد. انتظار میرود هرچه سریعتر تکلیف درمانگاه مهرگان مشخص شود. زمین این درمانگاه آماده واگذاری با حداقل قیمت است، هرچند اداره راه و شهرسازی شرایط خاص خود را دارد.
نوذری تأکید کرد: موضوع دیگر، حسابرسی دفاتر بیمارستانهای خصوصی است که مشکلاتی ایجاد کرده و نارضایتیهایی به همراه داشته و انتظار میرود در این زمینه تدبیر لازم صورت گیرد.
وی افزود: همچنین در صورت صدور مجوز مولدسازی زمینهای مسکونی در اختیار دولت در استان، میتوان بسیاری از مشکلات پروژههای بیمه درمانی و رفاهی استان را برطرف کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت هنرستانها در جوار صنعت گفت: استان قزوین استانی صنعتی است و نیازمند ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت است. بسیاری از رشتههای دانشگاهی متناسب با نیاز صنعت نیستند، اما هنرستانها میتوانند این خلأ را جبران کرده و آموزشهای مهارتی را تقویت کنند.
