حاجب فرد: پایداری جمعیت در گرو ایجاد محیطی امن برای خانواده ها است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد عصر چهارشنبه در چهارمین نشست ستاد جوانی جمعیت این شهرستان با تأکید بر نگاه جامع به مسئله جمعیت اظهار کرد: پایداری جمعیت صرفاً به افزایش نرخ باروری محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد محیطی امن، امیدبخش و حمایت‌گر برای خانواده‌هاست؛ محیطی که در آن فرزندآوری نه یک دغدغه، بلکه نشانه‌ای از ثبات و رضایت خانوادگی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیلم با اشاره به ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی و تشویقی در حوزه ازدواج و فرزندآوری گفت: باید با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و بومی‌سازی آن‌ها، برنامه‌های مؤثرتری در راستای حمایت از خانواده‌ها و ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری تدوین و اجرا شود.

وی مسئله جمعیت را موضوعی مهم و راهبردی دانست و افزود: آینده توسعه کشور به تصمیم‌ها و اقدامات امروز ما در حوزه جمعیت وابسته است و از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با احساس تعهد و مسئولیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به‌صورت دقیق و مستمر اجرا کنند.

حاجب فرد در پایان با اشاره به مصوبات این نشست خاطرنشان کرد: در این جلسه تصمیماتی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی برای مادران نخست‌زا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در حوزه فرزندآوری، حمایت‌های ورزشی از مادران دارای فرزند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه والدین و دانش‌آموزان، تعیین تکلیف واگذاری زمین‌های جوانی جمعیت و تسهیل در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری با مشارکت دستگاه‌های مسئول به تصویب رسید.