کاظمی: حمایت‌ دولت از جوانی جمعیت رویکردی برای تقویت سرمایه انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان دیلم اظهار کرد: جمعیت مهمترین عامل حفظ هویت یک کشور است و باید با رویکرد مثبت و مناسب به فرزندآوری و افزایش جمعیت توجه شود.
وی از تدوین و اجرای برنامههای تشویقی فرزندآوری برای کارکنان دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: ترویج ازدواج آسان و حمایت از فرهنگ فرزندآوری از جمله محورهای اصلی مورد تأکید این ستاد است.
فرماندار دیلم با اشاره به مصوبات جلسه گفت: شناسایی بانک اطلاعات روانشناسان و مشاوران توسط دستگاههای اجرایی برای استفاده در حوزه روانشناسی بانوان و فرزندآوری در دستور کار قرار گرفته و بر برگزاری دورههای آموزشی و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی نیز تأکید شده است.
کاظمی به برنامههای فرهنگی این ستاد اشاره کرد و افزود: برای اجرای برنامههای مرتبط با نقاشی و دیوارنویسی از هنرمندان بومی استفاده خواهد شد و برنامههای فرهنگی و اقناعسازی مادران نیز در دستور اقدام قرار دارد.
رئیس ستاد جوانی جمعیت شهرستان دیلم در پایان با تأکید بر لزوم تقویت نگرشهای پیشگیرانه در خانوادهها، ترویج آموزههای مرتبط با سلامت و پرهیز از سقط جنین را از دیگر اولویتهای این ستاد برشمرد.
بوشهر- فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت حفظ هویت ملی، حمایتهای دولت چهاردهم از جوانی جمعیت و خانواده را رویکردی جامع برای تقویت فرزندآوری، ارتقای نرخ باروری و تقویت سرمایه انسانی دانست.
