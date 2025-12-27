به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح شنبه در شورای آموزشوپرورش استان اظهار داشت: راهبران آموزشی و تربیتی بهعنوان بازوان اجرایی توانمند نظام تعلیم و تربیت، نقش مؤثری در تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، بهویژه در مدارس روستایی، عشایری و مناطق کمبرخوردار ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ راهبر آموزشی و تربیتی در سطح استان فعالیت دارند، افزود: انجام مأموریتهای این افراد مستلزم حضور میدانی مستمر و بازدید از مدارس است که با توجه به محدودیت ناوگان حملونقل آموزشوپرورش، اغلب با استفاده از خودروهای شخصی انجام میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی ادامه داد: پس از سهنرخی شدن سوخت، راهبران آموزشی با مشکلاتی در تأمین سوخت مواجه شدهاند که این موضوع با پیگیری معاونت آموزش ابتدایی استان، بهعنوان نخستین دستور کار شورای آموزشوپرورش استان مطرح و در حال بررسی است.
مرتضوی با اشاره به اقدامات انجامشده از شورای قبلی آموزشوپرورش تاکنون گفت: در این مدت، برنامهریزی و پیگیری مقدمات سفر رییس جمهوری، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی با مشارکت مردم، اجرای برنامههای هفته سوادآموزی، کلنگزنی سالن چندمنظوره، تجلیل از پژوهشگران برتر استانی و ملی و راهاندازی ۲۰ قرائتخانه دانشآموزی با همکاری بنیاد قلمچی انجام شده است.
وی افزود: همچنین راهاندازی مقدمات دو هنرستان جوار معدن در طبس و قاین، اجرای مرحله نخست هوشمندسازی کلاسهای درس با تحویل ۹۰ سیستم هوشمند و برنامهریزی برای اجرای فاز دوم، کسب رتبههای برتر کشوری در حوزه حراست و پدافند غیرعامل، برنامهریزی اعتکاف دانشآموزی و اعزام فرهنگیان به راهیان نور از دیگر اقدامات شاخص آموزشوپرورش استان در این بازه زمانی بوده است.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: حمایت از راهبران آموزشی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای انجام مأموریتهای میدانی آنان، نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و تحقق عدالت آموزشی در استان دارد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
تردد ۲۰۰ کیلومتر در روز برای آموزش
مهدی حسنی، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی، هم در این جلسه با اشاره به نقش اثرگذار راهبران آموزشی و تربیتی اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجامشده، برخی راهبران آموزشی روزانه تا ۲۰۰ کیلومتر برای پیگیری تحقق شعار کیفیتبخشی و عدالت آموزشی، بهویژه در مناطق مرزی و کمبرخوردار استان، تردد میکنند.
وی افزود: یکی از همکاران راهبر آموزشی اعلام کرده است خودروی شخصیای که با کارکرد ۲۳ هزار کیلومتر خریداری شده، پس از دو سال فعالیت در حوزه راهبری آموزشی، اکنون به بیش از ۳۱۳ هزار کیلومتر کارکرد رسیده است، بهعبارت دیگر، نزدیک به ۳۰۰ هزار کیلومتر تردد صرفاً برای خدمترسانی آموزشی به فرزندان این مرز و بوم انجام شده است.
معاون آموزش ابتدایی خراسان جنوبی گفت: با همراهی ارزشمند همکاران شرکت نفت، شرایطی فراهم شد تا راهبران آموزشی بتوانند خارج از نوبت و بدون معطلی، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند چرا که در شرایط عادی، ایستادن در صف سوخت از ساعات ابتدایی صبح، موجب از دست رفتن فرصت حضور آنان در مدارس میشد.
حسنی با اشاره به پراکندگی راهبران آموزشی در سطح استان تصریح کرد: در حال حاضر ۷۶ راهبر آموزشی در استان فعالیت دارند که بهصورت پراکنده در شهرستانها مستقر هستند؛ بهعنوان نمونه، ۱۲ راهبر در شهرستان زیرکوه مشغول خدمت هستند و نیازمند تسهیل در فرآیند تأمین سوخت برای انجام مأموریتهای میدانی خود هستند.
وی ادامه داد: این تلاشها نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشته و به لطف پیگیریهای میدانی راهبران آموزشی و حمایتهای استاندار، نرخ ترک تحصیل استان از ۷۵ صدم درصد که پیش از این وجود داشت، به ۳۴ صدم درصد کاهش یافته و اکنون به کمتر از نصف میانگین کشوری رسیده بهگونهای که استان در مسیر کاهش نرخ ترک تحصیل به سمت صفر قرار گرفته است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی گفت: موضوع حمایت از راهبران آموزشی از طریق کارگروه ماده ۸ هیئت وزیران از جمله محورهای مهمی است که در جلسه اخیر تهران با معاون وزیر مطرح و مقرر شد از طریق وزارتخانه پیگیری شود و انتظار میرود با حمایت نماینده عالی دولت در استان نیز این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
همچنین محمدرضا عابدانی، مدیرعامل شرکت توزیع فراوردههای نفتی خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: این موضوع به این شرکت واصل شده و از محل تبصره کارگروه ماده ۸ در حال پیگیری است.
