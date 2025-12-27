به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: سازمان سوادآموزی با پیروی از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ و بر اساس ۱۵ سند بالادستی، مأموریت تحقق عدالت آموزشی را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: سوادآموزی تنها به آموزش خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود، بلکه مهارت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به افراد می‌آموزد و نقش مؤثری در کاهش فقر و ارتقای مشارکت اجتماعی دارد.

جعفری بابیان اینکه در سال ۱۳۵۵ درصد باسوادی جمعیت شش سال و بالاتر حدود ۴۷.۵ درصد بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹۰.۹ درصد رسیده است، گفت: همچنین درصد باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از ۴۸.۸ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافته است

به گفته وی، کاهش فاصله باسوادی بین زنان و مردان به میزان ۱۷ درصد و کاهش تفاوت شهری و روستایی به ۲۶.۱ درصد از دیگر دستاوردهای نظام در این حوزه است.

مدیرکل پشتیبانی معاونت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: شناسایی و جذب بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد کم‌سواد و آموزش ۱۱ میلیون نفر در قالب برنامه‌های تعمیق و تحکیم سواد از دیگر اقدامات این سازمان است.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها نیازمند مشارکت همه‌جانبه سازمان‌ها، نهادها، ادارات، گروه‌های مردمی و خیرین است و همکاری جهادی همه دستگاه‌ها برای موفقیت این طرح ضروری است.

جعفری همچنین بر لزوم اختصاص مشوق‌های انگیزشی برای سوادآموزان و معرفی افراد بی‌سواد به کلاس‌ها تأکید کرد و افزود: اقدامات ارزیابی عملکرد و استفاده از ظرفیت‌های محلی، از جمله تهیه اطلس سواد در سطح روستا، منطقه و محله، با همکاری فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارد.