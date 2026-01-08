به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور (گروه A) و در آخرین دیدار نیم‌فصل اول، تیم فوتبال شهید قندی یزد روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان تیم امید تهران خواهد بود.

تیم امید تهران در حال حاضر با ۸ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد و در سوی مقابل، شهید قندی یزد با ۱۷ امتیاز و عملکردی رو به رشد، در رتبه هفتم جدول ایستاده است.

بر اساس آمار چهار دیدار اخیر، امید تهران سه شکست و یک تساوی را تجربه کرده، در حالی که شاگردان ایمان رزاقی‌راد با ثبت دو پیروزی و دو تساوی روندی مثبت را در هفته‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند.

هدایت تیم شهید قندی یزد بر عهده ایمان رزاقی‌راد است و سید داوود حسینی نیز به‌عنوان سرمربی، تیم امید تهران را رهبری می‌کند. دو تیم طی پنج سال گذشته دو بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که هر دو دیدار با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

قضاوت این مسابقه بر عهده علیرضا وحیدی خواهد بود و کمک‌داور اول علیرضا محتشمی فر، کمک‌داور دوم محمد جواد مولایی، داور چهارم محمد شاه محمدی تیم داوری این دیدار را تشکیل می‌دهند. همچنین ناظر داوری مسابقه موسی الرضا ارغوانی خواهد بود.

این دیدار، آخرین فرصت شاگردان شهید قندی برای ثبت یک پایان خوش در نیم‌فصل اول و تثبیت جایگاه خود در جدول رده‌بندی خواهد بود.