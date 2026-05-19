نشست بازتعریف استراتژی جهاد اقتصادی در مواجهه با نبردهای ترکیبی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «باز تعریف استراتژی جهاد اقتصادی در مواجهه با نبردهای ترکیبی جدید» روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور سرکار خانم دکتر نادری نژاد، سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنی و خانم دکتر سمیه گلپور برگزار خواهد شد.

امتداد میدان جهاد نظامی در عرصه اقتصاد و ایجاد جایگاه برتر اقتصادی برای کشور با ظرفیت های جدید و مبتنی بر نظم نوین منطقه ای و جهانی هدف از برگزاری نشست پیش روست.

اساتید با ارائه ایده‌های خود در پی شناسایی چگونگی بهره‌گیری ایران از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های فعلی کشور در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی هستند. آیا پیروزی در نبرد اقتصادی همراهی مردم را می‌طلبد یا تغییر رویکردها و سیاست‌های کلان کشور؟

این نشست با همکاری بنیاد فرهنگی خاتم و خبرگزاری مهر برگزار و به صورت زنده از تارنمای این خبرگزاری پخش خواهد شد.