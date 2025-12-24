خوابگاه پسران دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح سرای دانشجویی شهید دانشجو معلم، سید شجاعت عوض‌زاده در یاسوج گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه در تیرماه امسال ۵۵ درصد بود که با درخواست دانشگاه فرهنگیان و پیگیری‌های مجدانه که انجام دادیم این پروژه تعیین تکلیف و امروز به بهره‌برداری رسید.

وی اعتبار هزینه شده این خوابگاه را ۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های منابع و شرایط جنگ ۱۲ روز و به دلیل ضرورت، تلاش کردیم تا پروژه در این مدت کم به سرانجام برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از دستگاه‌های اجرایی دخیل در اجرای این پروژه بیان کرد: نقش دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی تربیت معلم، حائز اهمیت و کلیدی بوده و بنیان توسعه واقعی و پایدار آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه اگر خواهان توسعه همه‌جانبه هستیم، باید توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته باشیم، گفت: دانشگاه فرهنگیان رسالت سنگینی در تربیت معلمان شایسته، متعهد و توانمند برای تحویل به جامعه دارد.

رحمانی بر ارتقای کیفیت آموزش و توجه به حوزه پژوهش به عنوان اصلی‌ترین وظیفه مدیران آموزشی تاکید کرد و ابراز کرد: تلاش کنیم با ایجاد پیوند بین آموزش، پژوهش و فناوری این فضا را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که منابع دولت حتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کافی نیست، تاکید کرد: با راهکارهای عملی به‌ویژه با بهره‌گیری از نظرات ارزشمند دانشگاهیان به رفع مشکلات بپردازیم.

اختصاص بیش از هزار میلیارد به آموزش و پرورش استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در سفر رئیس جمهور به استان، موضوع آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گرفت و هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام، خوابگاه‌ها و پروژه‌های مرتبط در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: برای خوابگاه دخترانه با پیشرفت ۴۰ درصدی، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده که با انتخاب پیمانکار، حوزه عمرانی استانداری بر اجرای آن نظارت کند تا سریعاً به بهره‌برداری برسد.

رحمانی تاکید کرد: با وجود گزارش پیشرفت خوب و کسب جایگاه اول در این ماه، تلاش کنیم تا این برتری ماندگار بماند و با همت بیشتر، برنامه‌ریزی بهتر و تلاشی افزون‌تر، اهتمام خود را برای به اتمام رساندن فاز اول طرح عدالت در فضای آموزشی انجام داده و آماده اجرای فاز دوم این طرح شویم.

وی سپس با حضور بر سر مزار شهید گمنام دانشگاه فرهنگیان به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.