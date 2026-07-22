به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی بعداظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش اثرگذار این شورا در توسعه آموزشی، خواستار پیگیری جدی مصوبات و اقدام عملی دستگاههای اجرایی شد.
وی با انتقاد از غیبت شهردار در این نشست، حضور شخص شهردار در جلسات شورای آموزش و پرورش را ضروری دانست و گفت: حضور مدیران در جلسات یکی از شاخصهای ارزیابی است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، اجرای مصوبات و اقدامات عملیاتی است.
رحمانی با قدردانی از عوامل برگزاری آزمونهای نهایی، افزود: آزمونهای نهایی یکهزار و ۲۴۸ دانشآموز در ۱۱۳ حوزه امتحانی تا ۱۲ مرداد ادامه دارد و با همکاری شرکت توزیع برق و مخابرات تاکنون بدون مشکل برگزار شده است.
تکمیل مدارس نیمهتمام در اولویت پروژه مهر
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس، پروژه مهر را از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش برشمرد و بر فعال شدن هشت کارگروه تخصصی آن تأکید کرد.
وی از افتتاح ۵۱ مدرسه با ۲۷۷ کلاس درس تا آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام بهویژه در شهر یاسوج باید با جدیت دنبال شود، زیرا سرانه فضای آموزشی در مرکز استان حدود ۴.۵ مترمربع و پایینتر از میانگین کشوری است.
رحمانی همچنین بر تکمیل سرویسهای بهداشتی، دیوارکشی و محوطه مدارس و تعیین تکلیف ۱۲ پروژه آموزشی باقیمانده با همکاری بانکها و دستگاههای ملی تأکید کرد.
مدیریت ترافیک یاسوج و ساماندهی نیروهای مازاد
استاندار با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر یاسوج، خواستار لحاظ شدن ملاحظات ترافیکی در صدور مجوزها شد و گفت: شهرداری اقدامات مناسبی را آغاز کرده است، اما آموزش و پرورش نیز باید در شناسایی و مدیریت نقاط بحرانی ترافیک همکاری کند.
وی همچنین درباره ساماندهی نیروهای مازاد آموزش و پرورش اظهار کرد: این روند باید همانند سال گذشته بر اساس شاخصهای مشخص انجام شود تا با وجود یکهزار و ۷۱۶ متقاضی ورود و ۴۳۶ متقاضی خروج، مدیریت نیروی انسانی به شکل مطلوب انجام گیرد.
تأکید بر تجهیز هنرستانها و تعیین تکلیف زمینهای آموزشی
رحمانی با اشاره به پیشرفت ۸۲ درصدی پروژههای نهضت عدالت آموزشی، بر تهیه پرونده و گزارش مستقل برای هر پروژه به منظور رصد مستمر تأکید کرد.
وی از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستانهای استان خبر داد و گفت: احداث مدرسه معارف در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و تعیین تکلیف زمین ۳ هزار مترمربعی مدرسه اکبرآباد با همکاری شهرداری و فرمانداری باید هرچه سریعتر نهایی شود.
استاندار همچنین بر توزیع هدفمند تجهیزات آموزشی، ثبتنام سرویس مدارس از طریق سامانه، برگزاری کلاسهای جبرانی پیش از آغاز سال تحصیلی و مشارکت مدیران در جشن گلریزان برای حمایت از دانشآموزان نیازمند تأکید کرد.
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