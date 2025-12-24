به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره‌کل حراست استانداری، با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی و خردمندانه در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: اداره کشور در این مقطع نیازمند شناخت دقیق، انگیزه، بصیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر است و باید به افزایش امید اجتماعی و کاهش اضطراب در جامعه منجر شود.

وی با بیان اینکه کارکرد حراست، صیانتی و حمایتی است نه صرفاً امنیتی، افزود: مجموعه حراست با حفظ شأن، آبرو و اعتبار کارکنان باید فضای امن و آرامی برای خدمت‌رسانی ایجاد کند.

ملانوری‌شمسی فرصت خدمت در نظام جمهوری اسلامی را موهبتی الهی دانست و گفت: اگر این فرصت با اخلاص، تلاش و صبر همراه باشد مسیر درستی طی می‌شود، اما نگاه طلبکارانه و گلایه‌محور این نعمت الهی را از بین می‌برد.

استاندار همدان با اشاره به شرایط دشوار و پیچیده مدیریتی در کشور بیان کرد: بسیاری از سختی‌هایی که مدیران با آن مواجه هستند، برای افکار عمومی و حتی برخی خواص قابل درک نیست؛ در حالی که تصمیم‌گیری در این زمان نیاز به آگاهی، شجاعت و درک عمیق واقعیت‌ها دارد.

وی با بیان اینکه ایران به‌دلیل موقعیت راهبردی و سرمایه انسانی غنی همواره مورد طمع دشمنان بوده است، گفت: آثار دشمنی‌های واقعی علیه کشور امروز در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوس است؛ آنچه از آن به جنگ اقتصادی و فرهنگی تعبیر می‌شود، اکنون به‌صورت ملموس جریان دارد.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: رفتار مدیران و مسئولان تأثیر مستقیم بر افکار عمومی دارد و حتی یک جمله از یک مدیر می‌تواند مسیر یک جمع را تغییر دهد؛ همین جایگاه اثرگذار، مسئولیت مدیریت امروز را سنگین‌تر کرده است.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان همدان افزود: اگر تنها بخشی از گردشگران غار علیصدر در استان ماندگار شوند، تحولی جدی در اشتغال و زیرساخت‌های گردشگری ایجاد خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه هنر اصلی مدیریت، تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست، گفت: آزادی مردم، پیشگیری از تخلف، تقویت قانون‌مداری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نشانه‌های مدیریت موفق است.

وی با اشاره به اینکه ناامیدسازی مردم راهبرد اصلی دشمن برای ایجاد آشوب است، افزود: افزایش امید و کاهش اضطراب اجتماعی بسیاری از آسیب‌ها از جمله اعتیاد، قاچاق و ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و این مسئولیت برعهده مدیران و کارکنان نظام است.

ملانوری‌شمسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر مدیریت در اداره‌کل حراست استانداری گفت: این تغییرات نه از سر بی‌اعتمادی و نه با رویکرد سیاسی انجام شده، بلکه برای ارتقای کارآمدی و استفاده از تجربیات جدید است.

وی ضمن قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین حراست افزود: در سال‌های گذشته، کارنامه‌ای سرشار از تقوا، صداقت و اخلاق از ایشان به یادگار مانده است.

استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: با شناخت درست شرایط، همدلی، قناعت و تلاش صادقانه می‌توان بر مشکلات فائق آمد و مسیر خدمت به مردم را با قدرت ادامه داد.