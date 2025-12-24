به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح و بهرهبرداری از سه طرح بزرگ خدماتی با حضور حجتالاسلام حسینینوری، امام جمعه شهریار، علی ملکی، شهردار شهریار، حسین امانی، مدیر سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهریار، علیرضا فولادوند، رئیس اداره گاز، میثم قربانی رئیس شورای شهر شهریار و جمعی از مدیران و معاونان شهری در میدان بزرگ میوه و ترهبار برگزار شد.
یکی از مهمترین اقدامات این طرح، راهاندازی شبکه ایمن گاز در میدان بود که پس از پیگیریهای مستمر سازمان ساماندهی مشاغل شهری به سرانجام رسید. در این پروژه، انشعابات گاز به صورت جداگانه برای هر حجره تخصیص یافت و زیرساختهای گرمایشی و رفاهی میدان به طور کامل نوسازی شد.
در ادامه، دفتر خدماتی بانک شهر نیز به منظور تمرکززدایی و تسهیل تراکنشهای مالی فعالان اقتصادی بازار رسماً آغاز به کار کرد. خدمات این واحد بانکی شامل افتتاح حساب، ارائه خدمات نوین بانکی، اختصاص دستگاههای کارتخوان (POS) و استقرار دستگاههای خودپرداز (ATM) و کشلس (Cashless) برای کاهش مراجعات حضوری به مرکز شهر است.
بخش دیگری از افتتاحیه به حوزه امنیت و نظارت اختصاص داشت. پروژه مانیتورینگ پیشرفته میدان مرکزی با بهرهگیری از دوربینهای مداربسته با کیفیت بالا و سیستمهای هوشمند پلاکخوان راهاندازی شد که نقش مهمی در کنترل ترافیک و حفظ امنیت اموال غرفهداران ایفا خواهد کرد.
علی ملکی، شهردار شهریار، در این مراسم تأکید کرد که توسعه پایدار میدان میوه و ترهبار به عنوان قطب اقتصادی منطقه، در اولویت برنامههای رفاهی شهرداری قرار دارد و روند تجهیز این مرکز به تکنولوژیهای روز ادامه خواهد یافت.
