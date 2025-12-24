به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی صبح چهارشنبه در بازدید از اولین بازار میوه تره بار شهرداری اردبیل اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش و با هدف بهبود نظم شهری، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان، طرح ایجاد بازارچه‌های میوه و تره‌بار در سطح شهر اردبیل در دستور کار شهرداری اردبیل قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این طرح، در فاز نخست، احداث و راه‌اندازی ۱۰ بازارچه میوه و تره‌بار در شهرک‌های پرجمعیت و مراکز عمده جمعیتی پیش‌بینی شده است تا شهروندان بتوانند با دسترسی آسان‌تر، اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تهیه کنند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اردبیل گفت: همچنین این اقدام زمینه‌ای برای ساماندهی فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش و حمایت از این قشر از جامعه در قالبی منظم و قانونی فراهم می‌کند.

موسوی ادامه داد: نخستین بازارچه میوه و تره‌بار این طرح، با حضور شهردار اردبیل، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مسئولان شهری و مشارکت شهروندان، در تاریخ ۲۹ آذرماه سال جاری و در آستانه شب یلدا، در شهرک کارشناسان اردبیل افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای سطح خدمات شهری، نقش مؤثری در کاهش ترافیک ناشی از فعالیت‌های پراکنده فروش میوه، افزایش رضایت‌مندی شهروندان و ایجاد تعادل در قیمت‌های بازار خواهد داشت. در ادامه و با بهره‌برداری از سایر بازارچه‌ها، بخش قابل توجهی از نیازهای روزمره شهروندان در حوزه میوه و تره‌بار از طریق این مراکز تأمین خواهد شد.