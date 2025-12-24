به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نظری در مجمع مشورتی نظام مسائل استان ایلام که با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید، در دانشگاه ملی مهارت برگزار شد اظهار داشت: اندیشکده‌های حکمرانی با حضور نخبگان در استان‌های مختلف، بستر جذب، تحلیل و پالایش اطلاعات از سطح کشور را فراهم می‌کنند تا تصمیم‌سازی‌ها با هدف حکمرانی دقیق، سیال، منعطف و هدفمند انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه اثربخشی این ساختارها نیازمند همت و همراهی جمعی است، افزود: اگر این اندیشکده‌ها به‌درستی و با انسجام عمل کنند، می‌توانند نقش مؤثری در جهت‌دهی قوانین و سیاست‌ها به سمت یک هدف واحد ملی ایفا کنند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واخد استان ایلام در ادامه با اشاره به نمونه‌ای عینی از ناهماهنگی‌های موجود در نظام آموزش عالی کشور، گفت: در فرآیند پذیرش دانشجو، سازمان سنجش اسامی پذیرفته‌شدگان را به دانشگاه‌ها معرفی می‌کند، اما در عمل به‌دلیل عدم ثبت‌نام بخشی از معرفی‌شدگان، حد نصاب تشکیل کلاس‌ها تأمین نمی‌شود و کلاس‌ها برگزار نمی‌گردد.

نظری ادامه داد: در چنین شرایطی، دانشجویانی که ثبت‌نام کرده‌اند عملاً متضرر می‌شوند، در حالی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته‌شدگان را تا سال بعد از شرکت مجدد در آزمون منع می‌کند، بدون آنکه به دلایل عدم تشکیل کلاس یا شرایط دانشگاه توجه شود.

دبیر شورای راهبردی اندیشکده‌های حکمرانی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انسانی، جغرافیایی و مرزی استان، اظهار کرد: ایلام با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر، می‌تواند نه‌تنها در کشور بلکه در منطقه به الگویی از توسعه متوازن تبدیل شود، اما مسئله اینجاست که با وجود این ظرفیت‌ها، اتفاق مؤثری در مسیر توسعه استان رخ نداده است.

حمزه صفربیگی با بیان اینکه همه بر وجود همزمان ظرفیت‌ها و مشکلات استان اتفاق نظر دارند، افزود: پرسش اصلی این است که چرا با وجود این اجماع، حرکت منسجم و نتیجه‌بخش شکل نمی‌گیرد؛ پاسخ این سؤال به ضعف در حکمرانی، ناهماهنگی نهادی و فقدان اولویت‌بندی مشترک بازمی‌گردد.