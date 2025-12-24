  1. استانها
  2. اردبیل
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

بشیری: یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در پارس آباد پلمب شد

بشیری: یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در پارس آباد پلمب شد

پارس آباد - مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد از پلمب یک مرکز غیر مجاز دندان پزشکی در شهرستان پارس‌آباد خبر داد.

جعفر بشیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان این شبکه، یک محل دندانپزشکی غیرمجاز بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

بشیری افزود: همشهری‌های عزیز می‌توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گزارش نمایند.

کد خبر 6701002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها