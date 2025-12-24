بشیری: یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در پارس آباد پلمب شد

جعفر بشیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان این شبکه، یک محل دندانپزشکی غیرمجاز بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.



وی تاکید کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.



بشیری افزود: همشهری‌های عزیز می‌توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گزارش نمایند.