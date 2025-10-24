رحیمی آذر : داروخانه متخلف در اردبیل پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از داروخانه‌های سطح شهر اردبیل به‌دلیل عرضه و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته و تخلفات متعدد توسط اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل استان پلمب شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و بررسی مستندات، ضمن صدور رأی به پلمپ داروخانه متخلف، مسئول فنی آن را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات دارویی گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و هیچ‌گونه اغماضی در برابر عرضه داروهای غیرمجاز یا تاریخ گذشته وجود ندارد.

گفتنی است تعزیرات حکومتی استان اردبیل اعلام کرده، نظارت‌های مستمر بر واحدهای دارویی و بهداشتی در سطح استان ادامه خواهد داشت تا از بروز تخلفات مشابه جلوگیری شود.