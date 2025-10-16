به گزارش خبرنگار مهر، سرای حاج یوسف اردبیل به‌دلیل ایمنی بسیار پایین و خطر وقوع حوادث احتمالی، طبق قانون از سوی شهرداری پلمب و تردد در آن ممنوع شد.

کارشناسان ایمنی هشدار داده‌اند که این مکان در معرض خطر حادثه قرار دارد؛ از این رو از همشهریان و کسبه درخواست شده از ورود و رفت‌وآمد به این سرا خودداری کنند.

شهرداری اردبیل در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از همکاری کسبه در جهت حفظ امنیت عمومی، اعلام کرده است اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و بازگشایی مجدد پس از رفع نواقص در دستور کار قرار دارد.

در همین زمینه، اتاق اصناف اردبیل نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر لزوم رعایت ضوابط ایمنی و صیانت از جان شهروندان، آمادگی کامل خود را برای همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور رفع مشکلات و ایمن‌سازی این سرا اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: اتاق اصناف اردبیل همواره در مسیر صیانت از حقوق قانونی اصناف و ساماندهی فعالیت‌های صنفی گام برداشته و در چارچوب قانون، پیگیر تأمین شرایط لازم برای بازگشایی مجدد واحدهای صنفی مستقر در این سرا خواهد بود.

مهدی دانشیان، رئیس اتاق اصناف اردبیل، با اشاره به ضرورت تعامل نهادهای مسئول گفت: هماهنگی و همکاری میان مجموعه مدیریت شهری و اتاق اصناف می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای اقدامات ایمنی و بازگشت آرامش به فعالان صنفی شود.