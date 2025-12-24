  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

حمله گرگ گرسنه به روستای لمه‌درق کلیبر

کلیبر- یک گرگ گرسنه که در کوهستان‌های اطراف روستای لمه‌درق غذایی برای خوردن پیدا نکرده بود، وارد روستا شد و تعدادی از مرغ‌های روستاییان را شکار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه یک گرگ گرسنه که در کوهستان‌های اطراف روستای لمه درق غذایی برای خوردن پیدا نکرده بود، وارد این روستا شد و با حمله به مرغ‌های روستاییان، تعدادی از آنها را شکار و فرار کرد.

این حادثه یادآور تکرار سالانه چنین مواجهه‌هایی میان انسان و حیات وحش در شهرستان کلیبر است. با فرارسیدن فصل زمستان و بارش برف‌های سنگین، یافتن غذا در مناطق کوهستانی برای حیوانات وحشی دشوار می‌شود و گرگ‌ها، خرس‌ها و دیگر شکارچیان طبیعی، به اطراف روستاها نزدیک می‌شوند تا در فرصتی مناسب دام، احشام و طیور مردم را شکار کنند.

روستاییان منطقه همواره با تدابیر احتیاطی مانند نگهداری مرغ‌ها در قفس‌های محکم و افزایش مراقبت شبانه‌روزی سعی در کاهش خسارت ناشی از این حملات دارند، اما این حوادث نشان می‌دهد که مدیریت تعارض انسان و حیات وحش در مناطق کوهستانی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت مسئولان محیط زیست است.

