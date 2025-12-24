به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه یک گرگ گرسنه که در کوهستان‌های اطراف روستای لمه درق غذایی برای خوردن پیدا نکرده بود، وارد این روستا شد و با حمله به مرغ‌های روستاییان، تعدادی از آنها را شکار و فرار کرد.

این حادثه یادآور تکرار سالانه چنین مواجهه‌هایی میان انسان و حیات وحش در شهرستان کلیبر است. با فرارسیدن فصل زمستان و بارش برف‌های سنگین، یافتن غذا در مناطق کوهستانی برای حیوانات وحشی دشوار می‌شود و گرگ‌ها، خرس‌ها و دیگر شکارچیان طبیعی، به اطراف روستاها نزدیک می‌شوند تا در فرصتی مناسب دام، احشام و طیور مردم را شکار کنند.

روستاییان منطقه همواره با تدابیر احتیاطی مانند نگهداری مرغ‌ها در قفس‌های محکم و افزایش مراقبت شبانه‌روزی سعی در کاهش خسارت ناشی از این حملات دارند، اما این حوادث نشان می‌دهد که مدیریت تعارض انسان و حیات وحش در مناطق کوهستانی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت مسئولان محیط زیست است.