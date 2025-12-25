موسوی: سه شکارچی متخلف در اردکان دستگیر شدند

سید جلال موسوی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی گشت‌زنی‌های شبانه‌روزی و گزارش‌های مردمی، مأموران یگان اجرایی این اداره موفق به شناسایی گروهی از متخلفان شدند که در کوه‌پایه‌های مجاور روستای درند، اقدام به شکار غیرمجاز کرده بودند.

وی افزود: این شکارچیان با سوءاستفاده از شرایط زمستانی و پایین آمدن حیات وحش به دلیل بارش برف و سرمای شدید، سه رأس کل نابالغ و آسیب‌پذیر را هدف قرار داده بودند.

موسوی ادامه داد: مأموران محیط زیست اردکان پس از یک دوره تلاش مستمر و تعقیب و گریز در شرایط سخت آب و هوایی، توانستند مخفیگاه این افراد را شناسایی کنند. با هماهنگی به موقع با دادستان شهرستان اردکان و همراهی یکی از عوامل نیروی انتظامی، عملیات دستگیری به اجرا درآمد و هر سه متخلف در مخفیگاه خود به دام افتادند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان اعلام کرد: از این متخلفان که طبیعت منطقه را به شدت به مخاطره انداخته بودند، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی، مهمات مربوطه و یک دستگاه دوربین شکار کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در این دستگیری، سابقه یکی از متهمان بود. فرد مذکور پیش‌تر نیز در پرونده‌ای دیگر به جرم شکار غیرمجاز، سلاح خود را به دولت تحویل داده بود و هنوز زمان زیادی از آزادی و تحویل مجدد اسلحه جدیدش نگذشته بود که بار دیگر اقدام به تکرار جرم کرده بود.

موسوی گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و محاکمه به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره محیط زیست اردکان ضمن تقدیر از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی، تأکید کرد که در فصل زمستان به دلیل سرمای زیاد، حیات وحش به پایین‌دست کوه‌ها آمده و در معرض آسیب جدی قرار دارند. از این رو، از تمام هموطنان و طبیعت‌دوستان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به شکار یا تخلف محیط زیستی، مراتب را سریعاً به اداره محیط زیست اردکان اطلاع دهند تا بتوان از نابودی طبیعت بکر و آسیب‌پذیر منطقه جلوگیری کرد.