پوشش ۹۶ درصدی غربالگری شنوایی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر جندقی مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت در مراسم «جشن صدای زندگی» که بهمنظور تجلیل از کودکان ناشنوا و با حضور مسئولان و خانوادهها در کرمانشاه برگزار شد، ارتقای سطح سلامت جامعه را نخستین وظیفه نظامهای سلامت عنوان کرد و گفت: در کشور حدود هفت میلیون نفر با مشکلات شنوایی مواجهاند و باید با برنامهریزی دقیق از افزایش شیوع ناشنوایی جلوگیری شود.
وی افزود: از هر سه نفر بالای ۶۰ سال، یک نفر دچار اختلال شنوایی است و غربالگریها نقش مهمی در پیشگیری از این مشکلات دارند.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، مصرف نامناسب برخی داروها و آنتیبیوتیکها را از عوامل بروز کمشنوایی برشمرد و افزود: اطلاعرسانی عمومی درباره عوامل خطرزا ضروری است. آلودگیهای صوتی روزمره و گوش دادن به موسیقی با صدای بلند از تهدیدهای جدی سلامت شنوایی، بهویژه در میان جوانان، محسوب میشود.
جندقی با تأکید بر اهمیت غربالگری از دوران نوزادی و حتی جنینی، خاطرنشان کرد: پوشش ۹۶ درصدی غربالگری شنوایی، جایگاه ممتاز ایران در خاورمیانه را نشان میدهد. سالانه حدود دو هزار عمل کاشت حلزون در کشور انجام میشود که هر یک از آنها، هزینهای نزدیک به دو میلیارد تومان برای هر فرد دارد، اما این خدمات بهصورت رایگان از سوی دولت ارائه میشود.
وی با اشاره به سهم ۶.۸ درصدی مشکلات شنوایی در بار بیماریها، بر ضرورت تقویت امکانات استانها و ارتقای آموزش عمومی تأکید کرد و گفت: خودمراقبتی مهمترین برنامه ماست و در کنار آن باید به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مانند مسکن و اشتغال توجه شود. اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از موضوعات مهمی است که باید بهطور جدی دنبال شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و متخصصان فعال در حوزه کاشت حلزون در استان کرمانشاه، بر حمایت وزارت بهداشت از این فعالیتها و پاسخگویی به نیازهای خانوادههای دارای کودک ناشنوا تأکید کرد.
