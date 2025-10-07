غیاثی: وحدت نیروهای مسلح رمز خنثی سازی تهدیدات

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید هاشم غیاثی در ضیافت همدلی فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه که به مناسبت هفته فراجا به میزبانی سپاه برگزار شد بر اهمیت تحلیل تهدیدات و استفاده از ابزار هنر برای امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: ما به عنوان نیروهای امنیتی باید تهدیدات را خوب بشناسیم و به خوبی شرایط را تحلیل کنیم و با برنامه ریزی دقیق به امیدآفرینی در جامعه کمک کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نمایش میدانی کنگره ۱۸۰۰۰شهید استان خراسان رضوی گفت: بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این کنگره را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

غیاثی افزود: کنگره به دنبال انتقال پیام شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان است تا آن‌ها بتوانند با تاریخ خود آشنا شده و از آن الهام بگیرند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) همچنین به نقش مهم شهدای سرافراز در ایجاد انگیزه و امید در جوانان اشاره کرد و گفت: شهید سلامی بارها تأکید می‌کرد که دشمنان ما نمی‌توانند به جوانان ما آسیب بزنند و با همین جوان‌ها در مقابل آن‌ها می‌ایستم.

وی تصریح کرد: ما باید از این فرصت‌ها بهره ببریم و با استفاده از هنر، جوانان را به سمت ارزش‌های اسلامی و ملی جذب کنیم.

غیاثی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای برپایی کنگره ۱۸ هزار شهید، افزود: ما برنامه‌ریزی دقیقی برای این کار انجام دادیم و با همکاری گروه‌های مختلف، تاریخ خراسان را به شکلی جذاب و آموزنده به نمایش گذاشتیم. این کنگره می‌تواند پیام‌آور عزت و مردانگی برای نسل جوان باشد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) همچنین به استقبال گسترده مردم از این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از ۱۲۳ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند و درصد رضایتمندی از آن بسیار بالا بوده است.

وی با اشاره به اهمیت انتقال پیام‌های تاریخ ایران و مقاومت اسلامی به نسل جوان، تصریح کرد: ما باید تاریخ خود را به گونه‌ای روایت کنیم که جوانان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. نمایش‌هایی مانند ۱۸۰۰۱ می‌تواند آگاهی و شناخت لازم را در این زمینه ایجاد کند.

غیاثی همچنین به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: ما آمادگی داریم تا در فصول مختلف نمایش‌های مشابهی با هدف آشنایی نسل جدید برگزار کنیم تا جوانان ما به پیشینیان خود افتخار کنند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: ما باید دامنه تأثیرات خود را گسترش دهیم و از تمام ظرفیت‌ها برای جذب جوانان استفاده نموده که البته این امر مستلزم همکاری و همفکری همه نیروها است تا بتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کنیم.

وی در ادامه به اهمیت وحدت و همبستگی بین نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در کنار هم بودن بسیار ارزشمند است و این وحدت در میدان عمل نشان‌دهنده قدرت ما در برابر تهدیدات است.

غیاثی تأکید کرد: ما باید به جوانان یادآوری کنیم که تاریخ انقلاب ما پر از افتخارات است و نباید تحت تأثیر القائات بیگانگان قرار بگیرند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی، گفت: امیدواریم که با اتحاد و همدلی، بتوانیم به بهترین نحو ممکن از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنیم. شهدا محور وفاق و اتحاد ما هستند و باید تلاش کنیم تا یاد آن‌ها را زنده نگه داریم.