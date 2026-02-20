تسلیت سردار غیاثی در پی درگذشت مادر شهیدان علیمیرزایی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتپ پاسدار «سید هاشم غیاثی» فرمانده سپاه امام رضا (ع) با صدور پیامی درگذشت «حاجیه خانم زینب افضلی» مادر شهیدان والامقام «محمد و مهدی علیمیرزایی» را تسلیت گفت.

متن پیام سردار غیاثی بمناسبت درگذشت مادر شهیدان والامقام علیمیرزایی به این شرح است

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت بانوی مؤمن، صبور و فداکار مرحومه حاجیه خانم زینب افضلی، مادر شهیدان والامقام محمد و مهدی علیمیرزایی موجب تاثر و اندوه اینجانب گردید.

آن مادر مومنه، با صبر و استقامت مثال‌زدنی، در دامان ایمان و ولایت، فرزندانی تربیت کرد که جان خویش را در راه دفاع از اسلام و انقلاب فدا کردند و نام خود را در دفتر افتخارات ملت ایران ماندگار ساخت.

بی‌تردید یاد و راه آن بانوی بزرگ، که پس از عمری مجاهدت در مسیر صبر و ایمان به فرزندان شهیدش پیوست الهام‌بخش همه‌ی مادران و خانواده‌های شهید خواهد بود.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده‌ی سعیده علوّ درجات و هم‌نشینی با شهیدان و حضرت زهرا (س)، و برای بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی

فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام