به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در آئین افتتاح و بهره‌برداری از مدرسه دوازده‌کلاسه جوادالائمه (ع) واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، گفت: ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی استاندارد، یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی است.

وی افزود: افزایش جمعیت دانش‌آموزی در برخی مناطق، ضرورت توجه ویژه به مدرسه‌سازی و بهبود فضاهای آموزشی را دوچندان کرده و افتتاح این مدرسه می‌تواند نقش مهمی در کاهش تراکم کلاس‌های درس و ارتقای کیفیت آموزش ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با قدردانی از حمایت‌های دولت و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول، نشان‌دهنده نگاه راهبردی حاکمیت به آموزش به‌عنوان زیربنای توسعه پایدار است.

ضیایی خاطرنشان کرد: مدرسه دوازده‌کلاسه جوادالائمه (ع) با برخورداری از فضاهای آموزشی مناسب و استاندارد، بستر مناسبی برای رشد علمی، تربیتی و اجتماعی دانش‌آموزان شهرک پیامبر اعظم (ص) فراهم می‌کند و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در توسعه فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تقدیر از تلاش همه عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران این پروژه، بیان کرد: آموزش و پرورش استان هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولتی، مشارکت‌های مردمی و همراهی خیرین، با جدیت مسیر توسعه متوازن آموزشی را ادامه خواهد داد تا همه دانش‌آموزان استان از فرصت‌های برابر یادگیری برخوردار شوند.