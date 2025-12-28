برآورد بودجه ۸۱ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی؛ سهم آموزش پزشکی از بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در روز دوم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. بر اساس جدول شماره ۷ ب - اعتبارات دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین شده است.

کل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸,۰۰۰,۰۵۴,۱۱۷ (مبلغ به یکصد ریال) در نظر گرفته شده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی هم براساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ترتیب از بیشترین به کمترین فهرست شده‌اند. ملاک تنها عدد جمع کل شامل هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

نکته مهم در بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی این است که دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئولیت خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی حوزه خود را برعهده دارند.

ردیف دانشگاه علوم پزشکی برآورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ (مبلغ به یکصد ریال) ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۱۳,۵۹۸,۷۱۸ ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰۵,۲۴۱,۳۴۰ ۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶۴,۸۰۴,۷۵۱ ۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۵۰,۷۴۱,۱۳۴ ۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۴۰,۳۹۷,۳۸۰ ۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۱۴,۰۴۴,۰۰۰ ۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۱۰,۵۷۱,۰۰۰ ۸ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۲۰۷,۵۸۸,۱۰۸ ۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۹۵,۷۰۹,۸۷۸ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۵۵,۸۶۹,۵۷۷ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۴۴,۹۹۹,۰۲۰ ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴۲,۶۲۹,۹۱۴ ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۲۱,۴۳۵,۶۱۲ ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۲۱,۳۵۳,۱۸۶ ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۲۰,۶۶۹,۲۲۰ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۱۶,۱۲۰,۹۰۲ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۱۳,۲۴۲,۶۰۸ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۰۴,۹۲۷,۹۳۲ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۹۹,۱۱۹,۰۰۰ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۹۱,۰۳۰,۶۲۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۸۶,۶۵۳,۲۰۰ ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۸۴,۴۴۴,۲۳۰ ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۷۸,۴۳۴,۰۰۰ ۲۴ انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ۷۳,۷۸۷,۵۹۱ ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۷۱,۵۸۴,۳۰۰ ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۶۶,۵۰۱,۶۴۰ ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۶۴,۲۰۹,۲۰۰ ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی قم ۶۳,۸۸۳,۰۱۰ ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۶۳,۷۴۱,۱۸۲ ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۶۰,۹۵۹,۶۱۳ ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۵۷,۱۶۸,۲۱۲ ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ۵۶,۴۱۰,۸۵۴ ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۵۲,۶۱۶,۱۷۴ ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۵۰,۲۲۰,۳۶۲ ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۴۷,۳۵۶,۲۳۸ ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۴۶,۷۹۰,۳۷۶ ۳۷ مرکز آموزشی، تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق تهران ۴۵,۲۵۱,۴۴۲ ۳۸ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۴۳,۷۸۹,۸۶۶ ۳۹ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۳۷,۰۹۸,۶۰۰ ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۳۵,۵۴۲,۱۰۷ ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۴,۹۵۷,۴۰۰ ۴۲ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۳,۸۲۹,۳۱۰ ۴۳ مجتمع آموزشی و پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) ۳۱,۷۹۱,۴۷۷ ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۳۰,۷۱۸,۲۲۳ ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۳۰,۲۳۰,۹۰۸ ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۲۹,۹۵۵,۳۰۰ ۴۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۲۸,۹۵۱,۷۰۰ ۴۸ دانشگاه علوم پزشکی غرب استان مازندران (تنکابن) ۲۸,۳۹۵,۸۹۰ ۴۹ دانشکده علوم پزشکی چابهار ۲۷,۴۰۵,۹۲۵ ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ۲۶,۲۸۹,۳۱۷ ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۲۴,۶۷۲,۲۲۲ ۵۲ دانشگاه علوم پزشکی بم ۲۳,۳۰۵,۷۶۱ ۵۳ دانشکده علوم پزشکی مراغه ۲۰,۹۱۴,۰۰۰ ۵۴ دانشکده علوم پزشکی خوی ۱۸,۴۷۱,۷۹۶ ۵۵ مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی ۱۸,۳۳۵,۹۹۱ ۵۶ دانشکده علوم پزشکی لارستان ۱۷,۸۰۲,۹۲۶ ۵۷ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۱۷,۱۸۹,۱۳۹ ۵۸ دانشکده علوم پزشکی ساوه ۱۷,۱۵۹,۶۳۵ ۵۹ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱۵,۹۸۹,۱۶۷ ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۵,۰۹۳,۶۸۷ ۶۱ دانشکده علوم پزشکی تربت جام ۱۴,۵۷۶,۰۲۴ ۶۲ دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۳,۹۹۲,۵۲۲ ۶۳ دانشکده علوم پزشکی شوشتر ۱۳,۶۱۰,۵۱۷ ۶۴ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۲,۹۶۲,۲۴۶ ۶۵ دانشکده علوم پزشکی کاشمر ۱۲,۳۰۴,۰۰۰ ۶۶ دانشکده علوم پزشکی میاندوآب ۱۱,۸۵۷,۲۶۶ ۶۷ دانشکده علوم پزشکی گراش ۷,۱۸۲,۶۶۶ ۶۸ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ۶,۹۸۹,۵۶۲ ۶۹ دانشکده علوم پزشکی سراب ۶,۴۷۰,۰۰۰ ۷۰ دانشگاه علوم پزشکی اسفراین ۶,۳۶۲,۰۵۷ ۷۱ دانشکده علوم پزشکی خلخال ۵,۷۶۷,۹۲۰ ۷۲ دانشکده علوم پزشکی خمین ۵,۳۸۸,۰۶۴ ۷۳ انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۹,۰۰۰ ۷۴ دانشکده پیراپزشکی محلات ۲۹۴,۰۰۰ ۷۵ دانشکده علوم پزشکی قائن ۲۵۰,۰۰۰ ۷۶ مجتمع آموزش عالی سلامت گچساران ۲۰۰,۰۰۰ ۷۷ دانشکده پیراپزشکی شازند ۱۹۷,۰۰۰ ۷۸ دانشکده پرستاری طبس ۱۹۷,۰۰۰ ۷۹ دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود ۱۶۴,۹۰۰ ۸۰ مجتمع عالی سلامت شیروان ۵۳,۳۵۰ ۸۱ مجتمع آموزش عالی سلامت مبارکه ۲۹,۱۰۰

همچنین بودجه پیشنهادی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ درج شده است.

در ردیف‌های بودجه، بودجه‌ای پیشنهادی با مبلغ ۳,۴۱۰,۰۰۰ به منظور برنامه ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی وزارت بهداشت و همچنین مبلغ ۲,۱۳۴,۰۰۰ برای امور فناوری و تحقیقات پزشکی وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.

در همین بخش بودجه‌ای با مبلغ ۵,۱۸۹,۲۲۳ برای برنامه ارتقا و بهبود کیفیت خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده است.

در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ به منظور استخدام‌های جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برآورد شده است.

ضمن اینکه در همین جدول مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ به منظور حق اشتراک پایگاه‌های علمی بین المللی برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.

کمک تغذیه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ردیف (۹) جدول منابع هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ ۵۰,۰۰۰ برآورد شده است. همچنین موضوع صندوق‌های رفاه دانشجویان وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت بابت تعمیر، تجهیز و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دیده شده است.