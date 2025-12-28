سردار منتظرالمهدی: پلیس در آمادگی کامل برای فصل زمستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با تأکید بر آمادگی همهجانبه پلیس برای فصل سرما اظهار کرد: همکاران ما در یگانهای مختلف انتظامی، راهور و امدادی، از روزهای گذشته در محورهای مواصلاتی، مناطق کوهستانی و نقاط پرخطر مستقر شدهاند تا در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از بارش برف و سرما، خدماترسانی سریع و مؤثر انجام شود.
وی با اشاره به اینکه هدف پلیس، عبور ایمن مردم از فصل زمستان است، افزود: تلاش کردهایم با پیشبینی شرایط جوی، تقویت گشتها و آمادگی لجستیکی، کمترین حادثه را در جادهها شاهد باشیم و انشاءالله زمستانی آرام و ایمن برای هموطنان رقم بخورد.
سخنگوی فراجا همچنین به حمایت نیروی انتظامی از فعالیتهای فرهنگی و هنری، بهویژه در حوزه تولید فیلم و سریال، اشاره کرد و گفت: پلیس از تولیدات رسانهای فاخر و اثرگذار حمایت میکند و تاکنون چندین پروژه نمایشی با همکاری پلیس تولید و پخش شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی کشور ادامه داد: همچنین پروژههای جدیدی نیز در دست اجراست که پلیس در کنار عوامل تولید حضور فعال دارد.
وی در ادامه از تولید سریال «کارآگاهان کوچک» بهعنوان نخستین سریال پلیسی ویژه کودک نام برد و افزود: این مجموعه ۲۶ قسمتی برای نخستین بار در استان بوشهر تولید میشود و تلاشی است برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم ایمنی، قانونمداری و پیشگیری به کودکان از طریق قالب جذاب نمایشی.
ماجرای ورود غیرمجاز تعدادی از اتباع خارجی
سردار منتظرالمهدی به ماجرای ورود غیرمجاز تعدادی از اتباع خارجی در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: این افراد بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و در شرایط سخت جوی و برف گرفتار شدند که نیروهای انتظامی با رویکرد انسانی و امدادی به کمک آنها شتافتند.
برخی از این افراد دچار سرمازدگی شده بودند که پس از انتقال به مراکز درمانی، دریافت خدمات پزشکی و غذای گرم، به کشور خود بازگردانده شدند.
وی تأکید کرد: ورود به کشور باید صرفاً از مسیرهای رسمی و قانونی انجام شود و افراد برای این منظور باید از مجاری قانونی اقدام کنند.
سخنگوی فراجا همچنین با اشاره به نقش رسانهها و تولیدات نمایشی در ارتقای آگاهی عمومی گفت: تلاش ما این است که آنتن رسانه از فعالیتهای پلیس خالی نماند و در پلتفرمهای مختلف نیز آثار پلیسی متعددی تولید و منتشر شود. این برنامهها علاوه بر جذابیت، نقش مهمی در آموزش مهارتهای اجتماعی، پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت عمومی دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: پلیس در کنار مردم است و با بهرهگیری از ابزار رسانه، آموزش و فرهنگسازی، تلاش میکند امنیت پایدار را در جامعه نهادینه کند.
