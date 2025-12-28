خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استفاده از ظرفیت رسانه به ویژه در حوزه فیلم و سریال یکی از مهمترین شیوه‌ها برای انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و مهارت‌ها به جامعه به ویژه در رده سنی کودک و نوجوان محسوب می‌شود.

تولید سریال «کارآگاهان کوچک» به‌عنوان نخستین سریال پلیسی ویژه کودکان در کشور، گامی تازه و اثرگذار در حوزه تولیدات نمایشی کودک و نوجوان به شمار می‌رود.

این سریال نه‌تنها یک تجربه نو در ژانر پلیسی محسوب می‌شود، بلکه پس از سریال ماندگار «دلیران تنگستان»، دومین مجموعه‌ای است که به‌طور کامل در استان بوشهر تولید می‌شود و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و انسانی این استان را به تصویر می‌کشد.

این سریال با رویکردی آموزشی، سرگرم‌کننده و تربیتی، تلاش دارد مفاهیمی چون مسئولیت‌پذیری، دقت، مشاهده، تفکر منطقی، پرسشگری، جست‌وجو و حل مسئله را در قالب داستان‌هایی جذاب و کودک‌پسند به مخاطبان خردسال منتقل کند؛ موضوعاتی که نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پرورش ذهن خلاق کودکان ایفا می‌کنند.

آموزش مهارت‌های زندگی در قالب سرگرمی

تهیه‌کننده سریال «کارآگاهان کوچک» به خبرنگار مهر گفت: در این سریال تلاش کرده‌ایم کودکان در کنار سرگرمی، مهارت‌هایی همچون دقت، تمرکز، مشاهده دقیق، پرسشگری و رسیدن به پاسخ منطقی را بیاموزند.

کودکان در کنار سرگرمی، مهارت‌هایی همچون دقت، تمرکز، مشاهده دقیق، پرسشگری و رسیدن به پاسخ منطقی را می‌آموزند حمیدرضا عطارد اضافه کرد: بچه‌ها در جریان داستان‌ها با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که باید فکر کنند، تحلیل داشته باشند و به نتیجه برسند. این ویژگی‌ها در شخصیت‌سازی و رشد ذهنی کودکان نقش مهمی دارد.

وی افزود: فضای کلی سریال طنز و فانتزی است و در عین حال پیام‌های آموزشی به‌صورت غیرمستقیم منتقل می‌شود. فصل نخست این مجموعه در ۲۶ قسمت تولید می‌شود که تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است؛ ۱۴ قسمت تصویربرداری شده و ۱۱ قسمت نیز هم‌زمان در مرحله تدوین قرار دارد.

به گفته وی، پیش‌تولید این پروژه از مردادماه آغاز شده و فیلم‌برداری آن از آبان‌ماه کلید خورده است. تاکنون حدود ۵۰ جلسه تصویربرداری انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ماه مراحل تولید به‌طور کامل به پایان برسد.

بوشهر؛ لوکیشن اصلی و قلب تپنده سریال

یکی از ویژگی‌های شاخص «کارآگاهان کوچک» استفاده گسترده از ظرفیت‌های بومی استان بوشهر است. این سریال به‌طور کامل در بوشهر تولید می‌شود و لوکیشن‌ها، معماری، فرهنگ، گویش و فضای زیستی این استان به‌صورت ملموس در آن دیده می‌شود.

حدود ۸۰ درصد بازیگران این مجموعه بومی هستند و بخش عمده عوامل فنی و اجرایی نیز از نیروهای استان انتخاب شده‌اند. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال هنری، نقش مهمی در معرفی استعدادهای بومی و هویت فرهنگی بوشهر در سطح ملی دارد.

سریال «کارآگاهان کوچک» با مشارکت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و ناجی‌هنر تولید می‌شود. نویسندگی این مجموعه بر عهده محسن ملکی و محمدحسین حقانی است و کارگردانی آن را علی ملاقلعه‌پور بر عهده دارد. علی‌رضا افراز به‌عنوان دستیار کارگردان در این پروژه حضور دارد.

بازیگران اصلی این سریال شامل حمید ابراهیمی، امیر سهیلی، ندا مقصودی و فاطمه چمی هستند و در کنار آنان، بازیگران بومی متعددی نیز حضور دارند.

تهیه‌کننده این مجموعه با اشاره به همکاری برخی نهادها گفت: نیروی انتظامی، بسیج، شهرداری و میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی بودند که همکاری مؤثری داشتند، هرچند انتظار می‌رفت برخی دیگر از مسئولان استانی نیز حمایت بیشتری داشته باشند. در صورت تداوم همکاری‌ها، فصل دوم این سریال نیز در بوشهر تولید خواهد شد.

بازگشت جدی سریال‌سازی کودک

مدیر شبکه کودک سیما نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: در سال‌های گذشته تولید سریال داستانی برای کودک کمرنگ شده بود، اما با حمایت صداوسیما و مرکز کودک و نوجوان، بار دیگر این مسیر احیا شده است. «کارآگاهان کوچک» نمونه‌ای موفق از این رویکرد است.

محمدحسین بخشی‌زاده افزود: این سریال با تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد که تجربه بالایی در حوزه کودک دارد، تولید شده و همکاری مؤثری میان ناجی‌هنر و شبکه کودک شکل گرفته است.

وی افزود: مهارت‌های کارآگاهی، حل مسئله و تفکر تحلیلی از جمله محورهای آموزشی این مجموعه است که برای مخاطبان کودک بسیار ارزشمند خواهد بود.

حمایت پلیس از تولیدات فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در حاشیه بازدید از روند ساخت این سریال با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: کارآگاهان کوچک» نمونه‌ای موفق از همکاری پلیس و رسانه در حوزه کودک و نوجوان است.

این مجموعه با زبانی جذاب و قابل فهم، مفاهیم آموزشی و مهارت‌های اجتماعی را منتقل می‌کند سردار سعید منتظرالمهدی اضافه کرد: این مجموعه با زبانی جذاب و قابل فهم، مفاهیم آموزشی و مهارت‌های اجتماعی را منتقل می‌کند و می‌تواند مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گیرد.

وی افزود: تلاش ما این است که آنتن رسانه از تولیدات پلیسی خالی نماند و در پلتفرم‌ها نیز این آثار دنبال شوند. در حوزه کودک و نوجوان، این سریال‌ها نقش مهمی در آموزش غیرمستقیم، افزایش مهارت حل مسئله و تقویت روحیه پرسشگری دارند. پلیس از تمامی تولیدکنندگانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد.

انتظار می‌رود ضمن تداوم فعالیت‌ها و تولید برنامه در حوزه کودک و نوجوان، بوشهر با ظرفیت‌های فراوان خود، سهم بیشتری در تولیدات رسانه‌ای داشت باشد.