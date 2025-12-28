باران، ترافیک و تعطیلی؛ زنجیره تکراری بحران در استان بوشهر

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بارش شدید باران و تگرگ در شبانهروز گذشته، بخشهای مختلف استان بوشهر را درگیر آبگرفتگی گسترده کرد و موجب اختلال در تردد، بروز خسارتهای مالی و نارضایتی شهروندان شد؛ وضعیتی که بار دیگر ضعف زیرساختهای دفع آبهای سطحی و نبود آمادگی کافی در مدیریت بحران شهری را نمایان کرد.
بر اساس گزارشهای میدانی، بارندگی شدید در نقاط مختلف استان بهویژه در شهرهای بوشهر، گناوه، دیّر، عسلویه، کنگان و سیراف باعث آبگرفتگی گسترده معابر شد.
در برخی مناطق، شدت بارش و تگرگ به حدی بود که عبور و مرور خودروها و شهروندان با دشواری جدی مواجه شد و در مواردی تردد بهطور کامل مختل شد.
در جزیره خارگ نیز بارش تگرگ موجب انسداد برخی معابر و ایجاد خسارت به خودروها و واحدهای مسکونی شد. شهروندان از کندی در امدادرسانی و نبود آمادگی لازم برای مدیریت روانآبها گلایهمند بودند.
گناوه زیر آب رفت
در شهر گناوه، بارندگی چندساعته کافی بود تا بسیاری از معابر اصلی و فرعی دچار آبگرفتگی شدید شوند. سطح آب در برخی خیابانها به حدی بالا آمد که تردد خودروها تقریباً غیرممکن شد و شهروندان ناچار به توقف یا تغییر مسیر شدند. ادامه بارندگی، نگرانیها را درباره آسیب به منازل، مغازهها و زیرساختهای شهری افزایش داد.
یکی از شهروندان گناوهای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش شدید باران ضمن اینکه موجب خرسندی مردم شده است ولی موجب گلایههایی از مدیریت شهری و دیگر مسئولان نیز شده است.
محمد که برای تردد در مرکز شهر به صورت کامل خیس شده بود اضافه کرد: برای عبور از خیابان ناچار هستیم که به آب بزنیم و همانگونه که میبینید همه لباسهایمان خسی شده است.
یکی دیگر از شهروندان گناوهای به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه با هر بار بارندگی شاهد آبگرفتگی معابر در سطح شهر هستیم که این وضعیت و تکرار قصه آبگرفتگی ما را آزار میدهد.
وی ادامه داد: با این وضعیت هم کسب و کار مردم با چالش روبرو میشود و هم اینکه مردم برای انجام امور روزمره خود با مشکلات فراوان روبرو هستند.
این شهروند گناوهای خواستار اتخاذ تدابیر مناسب از مسئولان برای ساماندهی ابهای سطحی در این شهر شد تا این وضعیت در بارشهای بعدی تکرار نشود.
دیّر و کنگان و هشدار درباره تکرار بحران
در شهرستان دیّر نیز دفع آبهای سطحی با مشکلات جدی مواجه شد و شهروندان از کندی تخلیه آب و خطر تداوم آبگرفتگی در صورت ادامه بارشها ابراز نگرانی کردند.
در محور سیراف – کنگان نیز آبگرفتگی موجب کندی تردد شد و احتمال مسدود شدن کامل مسیر در صورت تداوم بارشها وجود دارد؛ موضوعی که میتواند مشکلات ترافیکی و خدماتی گستردهای ایجاد کند.
یکی از اهالی شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزها و هفتههای اخیر بارشهای بسیار خوبی را در سطح استان به ویژه در جنوب استان شاهد بودهایم.
علی بردستانی اضافه کرد: این بارشها که طی یک هفته تقریباً به اندازه یک سال بوده است، موجب آبگرفتگی معابر شده و بخش عمده این آبها بدون استفاده راهی دریا میشوند که انتظار میرود مسئولان زمینه بهرهگیری بیشتر از این آبها را فراهم کنند.
تعطیلی مدارس و گلایه شهروندان
در پی شدت بارندگیها، مدارس گناوه در نوبت بعدازظهر روز یکشنبه بهصورت غیرحضوری اعلام شد؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از شهروندان با تأخیر اتخاذ شد.
والدین معتقدند با توجه به هشدارهای هواشناسی، میشد این تصمیم زودتر اتخاذ شود تا دانشآموزان و خانوادهها با مشکلات تردد و خطرات احتمالی مواجه نشوند.
لزوم پیشگیری بهجای واکنش
یکی از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از تکرار سالانه این مشکلات، خواستار برنامهریزی اصولی برای ساماندهی شبکه دفع آبهای سطحی شد.
حسین امیری بیان کرد: با نخستین بارندگیهای شدید، معابر شهری دچار آبگرفتگی میشود و این نشاندهنده ضعف زیرساختی و نبود مدیریت پیشگیرانه است.
به گفته وی، انتظار میرود مسئولان استانی و شهری با اجرای طرحهای اساسی، لایروبی مسیرهای هدایت آب، اصلاح شیب معابر، توسعه کانالهای دفع آبهای سطحی و آمادگی پیش از فصل بارش، از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
بارشها تا سهشنبه ادامه دارد
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم بارشها در نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: پیش از بارشها اطلاعرسانی لازم انجام شده و هشدارها صادر شده بود.
پیام مساعدی بیان کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز سهشنبه در برخی ساعات بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و وزش تندباد لحظهای در سطح استان و روی دریا پیشبینی میشود.
با توجه به پیشبینی تداوم ناپایداریهای جوی در روزهای آینده، کارشناسان تأکید دارند که مدیریت بحران استان باید با آمادگی کامل، تجهیزات لازم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از تشدید مشکلات جلوگیری کند.
بیتوجهی به این هشدارها میتواند موجب اختلال گسترده در زندگی روزمره شهروندان و افزایش خسارتهای مالی شود.
