روح الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بازدید هفته گذشته فرماندار عسلویه از جاده دسترسی به ساحل گردشگری بنود که در بارندگی‌های هفته گذشته نشست کرده بود و تأکید فرماندار مبنی بر ترمیم سریع این مسیر، با هماهنگی و رایزنی با راهداری عسلویه و انتخاب پیمانکار این مسیر به دلیل اجرای عملیات عمرانی و بهسازی از فردا ۸ دی ماه تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد شد و تردد از این مسیر امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح افزود: با توجه به وضعیت نامناسب مسیر و به منظور ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و افزایش رفاه شهروندان و گردشگران، عملیات بهسازی این جاده در دستور کار قرار گرفته و تا پایان مراحل اجرایی، مسیر به صورت کامل مسدود خواهد بود.

معاون عمرانی فرمانداری عسلویه ضمن درخواست از شهروندان و مسافران برای همکاری و رعایت هشدارهای ترافیکی، تأکید کرد: اطلاع رسانی‌های لازم درباره زمان بازگشایی مسیر پس از اتمام عملیات، از طریق روابط عمومی فرمانداری انجام خواهد شد.

ساحل بنود به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شاخص شهرستان عسلویه، سالانه میزبان تعداد زیادی از گردشگران است و اجرای این طرح در راستای توسعه زیر ساخت‌های گردشگری و افزایش ایمنی مسیرهای دسترسی انجام می‌شود.