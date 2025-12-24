به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی، شامگاه چهارشنبه در نشست خبری و آئین افتتاحیه رویداد فرهنگی هنری «هاستل کالچر یزد»، هنر را به مثابه زبان یک ملت توصیف کرد و گفت: جامعه‌ای که از هنر تهی شود، شخصیت و هویت خود را از دست می‌دهد و اولین نشانه این بحران، از بین رفتن نگرش هنری در آن جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی جریان‌های هنری در یزد، فاصله‌گرفتن اندیشه از بدنه هنر را یک معضل جدی خواند و افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، شکافی میان اندیشه و جریان‌های هنری شکل گرفته است. هنرمندان استان کمتر درگیر تولید هنر اندیشمندانه شده‌اند؛ موضوعی که از آسیب‌های جدی هنر یزد به شمار می‌رود.

مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، با طرح یک رویکرد جدید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اظهار داشت: همان‌گونه که صنایع آلاینده ملزم به پرداخت مسئولیت اجتماعی هستند، برخی جریان‌های هنری نیز اگرچه سودآور و درآمدزا هستند، ممکن است دچار آلودگی فرهنگی شوند و باید مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود را در قبال جامعه ایفا کنند.

صالحی هدف از این نگاه را زمینه‌سازی برای تدوین سیاست‌های جدید در حوزه هنر استان دانست تا هنرهای درآمدزا بتوانند سهمی در تقویت بنیه فکری و هنر اندیشمندانه جامعه ایفا کنند.

وی همچنین حمایت از هنر مفهومی را ضروری برشمرد و ضمن ابراز خرسندی از حرکت‌های آغاز شده در هنرهای تجسمی به سوی رویکردهای نوین، تاکید کرد: این حوزه در فضای هنری یزد کمتر دیده شده و هنرمندان آن نسبت به بسیاری از استان‌ها فعالیت مظلومانه‌تری دارند.

صالحی در پایان، با مقایسه استقبال مخاطبان از رویدادهای هنری یزد با شهرهایی چون شیراز، بر اهمیت حمایت‌های رسانه‌ای و اجتماعی گسترده‌تر برای ارتقا جایگاه هنرمندان تأکید کرد.

ایمان بهارجو، دبیر تخصصی این نمایشگاه، در نشست خبری این رویداد تصریح کرد: نمایشگاه «هاستل کالچر» صرفاً یک گردهمایی هنری نیست، بلکه تلاشی برای پرداختن بصری به یک پدیده فرهنگی-اجتماعی در عصر حاضر است.

نمایشگاه گروهی نقاشی «هاستل کالچر» که اولین رویداد با این عنوان در یزد محسوب می‌شود، در نگارخانه هتل داد آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که تأملی بر یکی از مفاهیم فرهنگی معاصر است، حاصل چهار ماه آموزش فشرده و تعامل میان ۱۷ هنرمند و ۷ استاد راهنما است. علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۳ تا ۵ دی ماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برای بازدید از این نمایشگاه در گالری هتل داد یزد حضور یابند.