کارگاه «یاد یاران» روایت هنرمندانه از زندگانی شهید شاخص چهارمحالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نقاشی «روایت یاران» با حضور ۶ هنرمند برجسته هنرهای تجسمی و با محوریت بازآفرینی هنری شخصیت سردار شهید سهراب نوروزی از شهدای شاخص استان، روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر در مسجد جامع شهرکرد برپا شد.

در این کارگاه ۲ روزه، مینو کیومرثی، امین ایزدی‌فر، ابراهیم فرهنگ، ابراهیم داوطلب، مریم اکبری و افشین نوربخش از هنرمندان هنرهای تجسمی با توجه به زندگی‌نامه شهید نوروزی، به خلق اثر پرداخته و لایه‌هایی از سیره و منش این شهید را به روی بوم نقاشی آوردند.

همچنین جمعی از مسئولان و یاران شهید نوروزی نیز به همراه فرزند وی در این کارگاه حضور یافتند و در یک جمع صمیمی، بخشی از خاطرات خود را درباره ایثار و رشادت‌های این سردار والامقام بیان کردند.

برپایی کارگاه‌های تولید اثر بر مبنای زندگی شهدای چهارمحال و بختیاری ادامه می‌یابد

شهرام فرجی در جمع هنرمندان و بازدیدکنندگان کارگاه نقاشی یاد یاران با اشاره به اینکه استان در سال آینده میزبان دومین کنگره ۲ هزار و ۵۰۰ شهید است، گفت: این کارگاه هنری به نوعی در پیوند با این کنگره برپا شد و تلاش می‌شود، کارگاه‌های دیگری برای ترسیم هنری شهدای استان تا پیش از برپایی کنگره برگزار شود.

وی رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا را مایه افتخار و عظمت ایران اسلامی بیان و تصریح کرد: هر یک از شهدا الگویی کم‌نظیر از ایثار و فداکاری است و انتخاب سردار شهید نوروزی به عنوان محور خلق اثر در کارگاه یاد یاران هم با توجه به معرفی این شهید به عنوان شهید شاخص استان، انجام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: امید می‌رود با همکاری بنیاد فرهنگی روایت فتح به عنوان مجری کارگاه‌های یاد یاران در استان‌های مختلف، نمایشگاهی از آثار خلق شده در سراسر کشور به میزبانی چهارمحال و بختیاری در سال آینده شکل گیرد.

نمایشگاه ملی «یاد یاران» برپا می‌شود

در ادامه محمد حبیبی گفت: کارگاه‌های خلق اثر یاد یاران تاکنون در ۱۶ استان برپا شده و چهارمحال و بختیاری میزبان هفدهمین کارگاه است.

وی افزود: کارگاه‌های خلق اثر یاد یاران به عنوان یک طرح فرهنگی هنری برای نخستین‌بار با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها به اجرا گذاشته شده است و هنرمندان شرکت‌کننده نیز آثار فاخری را در این کارگاه‌ها خلق کرده‌اند.

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح با بیان اینکه در تمامی کارگاه‌ها با دعوت از هنرمندان برجسته، بخشی از سیره شهدای شاخص هر استان به تصویر کشیده شده است، تصریح کرد: حاصل تلاش این هنرمندان در سال آینده در نمایشگاهی ملی در تهران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

حبیبی حضور دغدغه‌مندانه و باورمندانه هنرمندان در کارگاه‌های یاد یاران را از تفاوت‌های این کارگاه با دیگر کارگاه‌های خلق اثر دانست.

گفتنی است، شهید سهراب نوروزی چلیچه، فرزند علی حسین، فرمانده گردان توحید، نخستین فرمانده شهید چهارمحال و بختیاری است که در بیست و هشتم اسفند سال ۶۲ به دنبال بمباران شیمیایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.