صعود استقلال با انتقام از نماینده بحرین/ گل نوبرانه بازیکن بی کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهر منامه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به اتمام رسید. اسماعیل قلی زاده (۱۵) و نازون (۸۲) و یاسر آسانی (۸۶) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب المحرق

سیدمحمد جعفر، ولید الحیام، امین بنعادی، محمد الحردان، سفیان مهروق (۸۱ - عبدالرحمان)، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البناع، عبدالله الخلاصی، جونینیو و آرتور رزنده رودریگز (۸۱ - جمیل)

ترکیب استقلال

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۳ - ابوالفضل زمانی)، یاسر آسانی، منیر الحدادی (۸۶ - موسی جنپو)، اسماعیل قلی‌زاده (۶۷ - محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (۶۷ - نازون).

آرامش استقلال در نیمه اول جواب داد

نیمه اول بازی با شروع تهاجمی میزبان بحرینی همراه بود. آنها سعی داشتند با ارسال پاس‌های عمقی خیلی زود استقلال را غافلگیر کنند. المحرق در دقیقه دوم روی اشتباه آدان در دفع توپ نزدیک بود به کل برسد اما شانس با دروازه‌ بان خارجی آبی پوشان همراه بود تا توپ به کرنر برود.

در ادامه پاس عمقی هافبک المحرق در دقیقه ۹ بازی پشت سر صالح حردانی فرود آ مد که شوت سرکش محمد البناع را آدان این بار به خوبی دفع کرد.

پس از آن استقلال رفته رفته توانست مزد دفاع جانانه خود را در دقایق ابتدایی با کنترل توپ در میانه میدان بگیرد. همین موضوع به استقلال کمک کرد تا با نفوذ از جناحین خلق موقعیت کند. منیر الحدادی در دقیقه ۱۴ با کارهای تکنیکی خود توانست توپ را به رزاقی نیا برساند اما شوت او در چارچوب نبود تا تبدیل به موقعیت خطرناک شود.

یک دقیقه بعد نفوذ صالح حردانی و ارسال زمینی او به محوطه جریمه المحرق رسید تا اسماعیل قلی زاده به خوبی خودش را به توپ برساند و آن را تبدیل به گل اول مسابقه کند.

المحرق پس از گل سعی کردخیلی زود آن را جبران کند که شوت جونیور در دقیقه ۱۷ به آدان برخورد کرد و مانع از به تساوی کشیدن مسابقه در نیمه اول شد.

ارسال‌های خطرناک بازیکنان استقلال از جناحین ادامه داشت تا اینکه سحرخیزان در دقیقه ۴۱ می‌توانست با ضربه سر دقیق خود گل دوم آبی‌ها را به ثمر برساند اما توپ او به راحتی توسط محمد جعفر دروازه‌ بان بحرینی‌ها تصاحب شد تا ۴۵ دقیقه اول با همان یک گل به سود استقلال به پایان برسد.

استقلال در نیمه دوم مدیر شد و پرگل برد!

ریکاردو ساپینتو برای کسب سه امتیاز حیاتی بازی امشب سعی کرد بازی مالکانه را در دستور کار خود قرار دهد. همین موضوع به استقلال کمک کرد تا از تمام فضای ممکن برای نفوذ به خط دفاع میزبان بحرینی استفاده کند.

شیوه‌ای که ولید الحیام را در دقیقه ۶۰ مجبور به خطای دوباره روی سعید سحرخیزان کرد تا با کارت زرد دوم داور تاجیکستانی روبرو شده و از زمین مسابقه اخراج شود.

با این حال ضد حمله‌های سرعتی و خطرناک المحرق برای جبران گل خورده ادامه داشت. آنها روی نفوذ آرتور رودریگز و ضربه نهایی جونیور از راه دور صاحب موقعیت جدی در دقیقه ۶۲ شد اما شوت پرقدرت او از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

تعویض‌های ساپینتو در دقیقه ۶۷ با ورود نازون و محمدحسین اسلامی و همچنین حضور زمانی از دقیقه ۷۳ برای استقلال نشان از بازی مالکانه آبی‌ها و چشم به ادامه ارسال از جناحین برای زدن گل دوم داشت.

با این حال میزبان برای اینکه طعم حذف را نچشد چاره‌ای برای جبران گل خورده نداشت. همین موضوع در دقیقه ۷۵ باعث شد تا آنها حمله همه جانبه ای را از جناح چپ تشکیل دهند تا سانتر سوفیان به جونینیو رسیده و توپ او در کمال ناباوری به بیرون رفت تا استقلال همچنان پیش از رقیب باشد. المحرق برای جبران نتیجه دست به هر کاری از جمله تعویض‌های تهاجمی زد اما تلاش آنها بی ثمر بود تا نازون مهاجم تعویضی استقلال در یک ضد حمله بتواند گل دوم آبی‌ها را به ثمر برساند و استقلال با خیال راحت در دقیقه‌های پایانی به بازی بپردازد.

همین موضوع کمک کرد تا آبی‌ها با تسلط کامل بازی را در اختیار داشته باشند و حرکت عرضی یاسر آسانی در دقیقه ۸۶ و شوت پای چپ او آب سردی بر پیکر المحرق بود تا آبی‌ها با بردی قاطعانه بازی را به پایان برسانند.

استقلال با این پیروزی صعود خود را با ۸ امتیاز به دور حذفی قطعی کرد تا بازی مرگ و زندگی را آبی‌پوشان ایران به سود خود به پایان برسانند و همراه با الوصل امارات از گروه A راهی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شود.

شایان ذکر است الوصل امارات نیز در دیدار همزمان توانست ۲ بر یک الوحدات اردن را شکست دهد و صدرنشین گروه باقی بماند.