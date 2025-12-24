  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

اهمیت راهبردی استاندار تهران به حوزه روابط عمومی ها

اهمیت راهبردی استاندار تهران به حوزه روابط عمومی ها

رباط کریم- مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران با اشاره به اهمیت راهبردی استاندار به حوزه روابط عمومی ها خواستار تلاش بیشتر در زمینه اطلاع رسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مؤمنی، ظهر چهارشنبه در نشست کمیته اطلاع‌رسانی با مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های شهرستان‌های استان تهران، با تبیین جایگاه خطیر روابط عمومی‌ها اظهار داشت: مجموعه روابط عمومی محدود به مکان، زمان یا برنامه خطی نیست؛ روابط عمومی همه‌جا، همه‌وقت و در تعامل با همه افراد حضور دارد و همین ویژگی، ضریب دشواری این شغل را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: روابط عمومی از جنس مدیریت بحران است؛ همان‌طور که در مدیریت بحران هر لحظه ممکن است خبری از نقطه‌ای از کشور برسد و شرایط را تغییر دهد، روابط عمومی نیز دائماً در معرض رویدادها، تنش‌های رسانه‌ای و حساسیت‌های افکار عمومی قرار دارد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با اشاره به حساسیت خطای حرفه‌ای در این حوزه تصریح کرد: در عرصه روابط عمومی، خطاها می‌تواند پررنگ‌تر باشند، لذا نیاز به توجه جدی در این راستا وجود دارد.

مؤمنی با اشاره به حساسیت شغلی فعالان روابط عمومی گفت: روابط عمومی همیشه باید بیدار، آماده و پاسخگو باشد؛ این فشار مستمر، اگر دیده و مدیریت نشود، می‌تواند آثار جدی جسمی و روانی به همراه داشته باشد.

وی روابط عمومی را «ویترین دستگاه‌ها» توصیف کرد و افزود: روابط عمومی باید همواره پویا، شفاف و حرفه‌ای عمل کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران با اشاره به «اصل بقای سختی» در این حوزه بیان کرد: در روابط عمومی، سختی از بین نمی‌رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند و یک پروژه یا خبر تمام می‌شود، اما بلافاصله پروژه و مأموریت جدید آغاز می‌شود و این چرخه همواره ادامه دارد.

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخابات در استان تهران گفت: تهران به دلیل جایگاه سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، شرایط متفاوتی نسبت به سایر استان‌ها دارد و همین موضوع فشار مضاعفی بر روابط عمومی‌ها وارد می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی مؤثر و تعامل هوشمندانه با افکار عمومی، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی انتخابات شورای اسلامی شهر را انتخابی «از مردم، با مردم و برای مردم» دانست و تأکید کرد: مدیریت شهری تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد و تبیین درست جایگاه شوراها و فرآیند انتخابات، وظیفه‌ای مهم بر عهده روابط عمومی‌هاست.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران در پایان با اشاره به ابتکارات جدید رسانه‌ای استان گفت: با الگوبرداری از برنامه‌های موفق ملی، بنا داریم از اواخر دی‌ماه ظرفیت‌های شهرستان‌ها، برنامه‌ها و اقدامات فرمانداران را به‌صورت منظم در رسانه‌ها معرفی کنیم. این رویکرد با هدف افزایش شفافیت، آگاهی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی دنبال می‌شود.

وی همچنین از حمایت‌های استاندار تهران در ارتقای جایگاه روابط عمومی قدردانی کرد و افزود: استقلال اداره‌کل روابط عمومی و قرار گرفتن آن زیر نظر مستقیم استاندار، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این حوزه در مدیریت استان است.

کد خبر 6700840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها