۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

اشرفی پور: ۱۰ پارک جدید در شمال کشور اضافه شد؛ جزئیات جنگلداری نوین

چالوس - معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از واگذاری مدیریت ۱۲ پارک و تفرجگاه جنگلی و اضافه شدن ۱۰ پارک جدید به مجموعه پارک‌های جنگلی شمال کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفی‌پور شامگاه چهارشنبه در بیست‌ودومین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی و جنگلداری نوین، اقدامات این سازمان برای اجرای رویکرد جنگلداری نوین در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت را تشریح کرد.

وی با اشاره به اجرای مرحله‌ای این برنامه گفت: گام نخست جنگلداری نوین با هدف ایجاد نظم و انسجام میدانی در عرصه‌های جنگلی، از سال جاری و با مشارکت چهار اداره‌کل منابع طبیعی آغاز شده و در هر حوزه آبخیز جنگلی، مدیر حوزه و ناظر فنی–حفاظتی مستقر شده‌اند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و امکانات از چالش‌های اصلی این حوزه است، افزود: برای جبران این محدودیت‌ها، اجرای طرح‌های صیانتی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای تأمین الزامات اجرایی ادامه دارد.

اشرفی‌پور، استفاده از فناوری‌های نوین را محور اصلی مرحله دوم جنگلداری نوین دانست و تصریح کرد: در همین راستا، طرح مانیتورینگ جنگل‌های هیرکانی و زاگرس با هدف تقویت حفاظت فیزیکی جنگل‌ها تدوین و برای تأمین اعتبار به سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به مرحله سوم این برنامه گفت: امسال طرح‌های فنی–حفاظتی در ۲۸ حوزه آبخیز کشور به‌روزرسانی شده و با انتخاب مجریان واجد صلاحیت، اجرای این طرح‌ها به‌عنوان گام عملیاتی جایگزین مدیریت پایدار جنگل‌های شمال کشور آغاز شده است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از واگذاری مدیریت ۱۲ پارک و تفرجگاه جنگلی و اضافه شدن ۱۰ پارک جدید به مجموعه پارک‌های جنگلی شمال کشور در سال جاری خبر داد و این اقدام را مؤثر در ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات دانست.

وی در پایان با اشاره به تشکیل انجمن مجریان پارک‌ها و تفرجگاه‌های جنگلی اظهار کرد: سند پارکداری این انجمن در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و با نهایی شدن آن، زمینه مدیریت یکپارچه و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در اداره این فضاها فراهم می‌شود.

