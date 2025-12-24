اشرفی پور: ۱۰ پارک جدید در شمال کشور اضافه شد؛ جزئیات جنگلداری نوین

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفی‌پور شامگاه چهارشنبه در بیست‌ودومین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی و جنگلداری نوین، اقدامات این سازمان برای اجرای رویکرد جنگلداری نوین در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت را تشریح کرد.

وی با اشاره به اجرای مرحله‌ای این برنامه گفت: گام نخست جنگلداری نوین با هدف ایجاد نظم و انسجام میدانی در عرصه‌های جنگلی، از سال جاری و با مشارکت چهار اداره‌کل منابع طبیعی آغاز شده و در هر حوزه آبخیز جنگلی، مدیر حوزه و ناظر فنی–حفاظتی مستقر شده‌اند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و امکانات از چالش‌های اصلی این حوزه است، افزود: برای جبران این محدودیت‌ها، اجرای طرح‌های صیانتی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای تأمین الزامات اجرایی ادامه دارد.

اشرفی‌پور، استفاده از فناوری‌های نوین را محور اصلی مرحله دوم جنگلداری نوین دانست و تصریح کرد: در همین راستا، طرح مانیتورینگ جنگل‌های هیرکانی و زاگرس با هدف تقویت حفاظت فیزیکی جنگل‌ها تدوین و برای تأمین اعتبار به سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به مرحله سوم این برنامه گفت: امسال طرح‌های فنی–حفاظتی در ۲۸ حوزه آبخیز کشور به‌روزرسانی شده و با انتخاب مجریان واجد صلاحیت، اجرای این طرح‌ها به‌عنوان گام عملیاتی جایگزین مدیریت پایدار جنگل‌های شمال کشور آغاز شده است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از واگذاری مدیریت ۱۲ پارک و تفرجگاه جنگلی و اضافه شدن ۱۰ پارک جدید به مجموعه پارک‌های جنگلی شمال کشور در سال جاری خبر داد و این اقدام را مؤثر در ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات دانست.

وی در پایان با اشاره به تشکیل انجمن مجریان پارک‌ها و تفرجگاه‌های جنگلی اظهار کرد: سند پارکداری این انجمن در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و با نهایی شدن آن، زمینه مدیریت یکپارچه و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در اداره این فضاها فراهم می‌شود.