محمدی سلیمانی: نرخ بیکاری کرمان پایین تر از میانگین کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی سلیمانی، شامگاه چهارشنبه در ششمین جلسه گروه کاری اشتغال جنوب استان کرمان که در جیرفت برگزار شد با اشاره به جایگاه جمعیتی استان کرمان در کشور اظهار داشت: استان کرمان حدود ۴ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده و سهم آن از جمعیت فعال کشور ۳.۸ درصد است.

وی با استناد به آخرین داده‌های آماری افزود: نرخ بیکاری استان کرمان در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۸ درصد رسیده که پایین‌تر از میانگین کشوری ۷.۴ درصد است.

سلیمانی، گفت: این کاهش نسبت به سال‌های گذشته به ویژه در فصل‌های بهار و تابستان نشان‌دهنده بهبود نسبی بازار کار در استان کرمان است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به اشتغال زنان بیان کرد: اگر چه نرخ بیکاری زنان کاهش یافته، اما نرخ مشارکت اقتصادی بانوان همچنان پایین است و این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری هدفمند و حمایت‌های مؤثر می‌باشد.