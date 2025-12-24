علی بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح آگاهسازی زنان و دختران با تأکید بر خود مراقبتی (خاتم) و با هدف ارتقای سواد سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان دشتی آغاز به کار کرد.
وی افزود: این طرح با رویکردی آموزشی و توانمندساز تلاش دارد با ارتقای دانش، آگاهی، عزتنفس و مهارتهای فردی و اجتماعی زنان و دختران در دامنه سنی ۱۳ تا ۴۰ سال، زمینهساز افزایش توان خود مراقبتی و کاهش عوامل خطر در بروز آسیبهای اجتماعی شود.
بهمنی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح، آموزشهایی در حوزه مهارتهای ارتباط مؤثر، جرأت ورزی، مدیریت هیجان و خودتنظیمی، حل مسئله، سواد رسانهای، خود مراقبتی، حقوق سلامت و باروری، بلوغ و نوجوانی و روشهای پیشگیری از رفتارهای ناسالم ارائه میشود که تمرکز اصلی آن بر افزایش سواد سلامت اجتماعی و تقویت عوامل محافظ فردی و اجتماعی است.
وی تصریح کرد: از دیگر محورهای مهم این طرح، ایجاد شبکه ارتباطی سازنده میان نوجوانان، والدین، تسهیلگران اجتماعی و ارائهدهندگان خدمات تخصصی و همچنین شناسایی و ارجاع افراد در معرض خطر به مراکز و خدمات تخصصی مرتبط است.
وی ادامه داد: اجرای طرح خاتم در شهرستان دشتی با بهرهگیری از تسهیلگران آموزشدیده و برگزاری کارگاههای تخصصی، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی جامعه محلی، ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی و پیشگیری هدفمند از آسیبهای اجتماعی محسوب میشود.
