ورود دولت به فاز عملیاتی ساخت شهر جدید آلاگل

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، با همراهی مدیران حوزه معاونت، سید مهدی مهیائی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و حسینی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از اراضی پیشنهادی مکان‌یابی و برنامه‌ریزی ساخت واحدهای مسکونی در استان گلستان بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت موجود، ارزیابی ظرفیت‌ها و کمبودهای زیرساختی و پیگیری روند اجرای مکان‌های مشخص‌شده برای تأمین مسکن انجام شد.

همچنین امکان‌سنجی ایجاد شهر جدید آلاگل در محدوده منطقه آزاد اینچه‌برون و شناسایی چالش‌ها و الزامات پیش‌روی اجرای این طرح‌ها، از دیگر محورهای این بازدید بود.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه، دسترسی‌ها، شرایط کالبدی اراضی و نیازهای زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکونی تأکید شد.