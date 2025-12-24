  1. استانها
  2. سمنان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

وعده بهره‌برداری از مسکن مهر ۲۴۰ واحدی گرمسار در صورت افزایش اعتبار

گرمسار- فرماندار گرمسار با درخواست افزایش اعتبارات پروژه‌های مسکن مهر این شهرستان، گفت: در صورت تأمین اعتبار لازم، پروژه ۲۴۰ واحدی «دهه فجر» تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب چهارشنبه در جلسه شورای مسکن گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان خواستار افزایش اعتبارات برای پروژه‌های مسکن مهر شد و ابراز داشت: بانک مسکن به هر یک از این پروژه‌ها یکصد میلیون تومان اعتبار اضافی پرداخت خواهد کرد.

وی تزریق این اعتبارات را گامی مهم برای رفع گره‌های مالی این پروژه‌ها دانست و افزود: با این اعتبارات پروژه ۲۴۰ واحدی دهه فجر سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن ۱۸ درصد است، ابراز داشت: با توجه به اینکه تنها ۲۳ درصد موفق به دریافت آن شدند لذا برای شتاب بخشی و همچنین کاستن از بار مالی خانواده‌ها این نرخ باید روی مدار ۱۸ درصد قرار گیرد.

همتی به وضعیت پروژه شهر جدید ایوانکی نیز اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت آب و آسفالت ریزی منطقه باید در اولویت قرار گیرد و این دو موضوع برای پروژه حل شود.

وی افزود: مجوز حفر دو چاه صادر و همچنین تأمین قیر پروژه نیز انجام شده است که تسریع آنها نیازمند پیگیری‌های بیشتر خواهد بود.

