به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب چهارشنبه در جلسه شورای مسکن گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان خواستار افزایش اعتبارات برای پروژه‌های مسکن مهر شد و ابراز داشت: بانک مسکن به هر یک از این پروژه‌ها یکصد میلیون تومان اعتبار اضافی پرداخت خواهد کرد.

وی تزریق این اعتبارات را گامی مهم برای رفع گره‌های مالی این پروژه‌ها دانست و افزود: با این اعتبارات پروژه ۲۴۰ واحدی دهه فجر سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن ۱۸ درصد است، ابراز داشت: با توجه به اینکه تنها ۲۳ درصد موفق به دریافت آن شدند لذا برای شتاب بخشی و همچنین کاستن از بار مالی خانواده‌ها این نرخ باید روی مدار ۱۸ درصد قرار گیرد.

همتی به وضعیت پروژه شهر جدید ایوانکی نیز اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت آب و آسفالت ریزی منطقه باید در اولویت قرار گیرد و این دو موضوع برای پروژه حل شود.

وی افزود: مجوز حفر دو چاه صادر و همچنین تأمین قیر پروژه نیز انجام شده است که تسریع آنها نیازمند پیگیری‌های بیشتر خواهد بود.